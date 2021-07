18/07/2021 à 23:59 CEST Sur notre couverture aujourd’hui, lundi 19 juillet, comme thème principal « Déplacé en défense »: Le Barça prévoit de lancer Lenglet, Dest et Umtiti dans les prochains jours lorsque des offres économiquement satisfaisantes arrivent pour les trois. Lenglet pointe vers Arsenal ou Tottenham, pour Dest aucun intérêt du Bayern Munich et Inter Oui […] More