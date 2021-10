Après avoir regardé cette dernière fuite de Pixel 6 Pro, vous pourrez peut-être en créer une vous-même

Maintenant, tout ce dont vous avez besoin est d’accéder à un bac rempli de composants Pixel

Pour un téléphone qui n’a toujours pas été lancé, les vannes du Pixel 6 ont l’impression d’être grandes ouvertes. Les fuites des Pixel 6 et 6 Pro affluent depuis des mois maintenant, et alors que nous entrons dans la phase finale avec un peu plus d’une semaine avant leurs débuts officiels, la qualité et la fréquence de ces fuites ne font que s’améliorer. Notre dernière est une trouvaille vraiment inhabituelle, avec une série de vidéos révélant le processus de montage et de démontage très exigeant du Pixel 6 Pro.

On ne sait pas exactement d’où proviennent ces clips et à qui ils sont destinés, mais nous nous intéressons davantage au contenu : un aperçu très détaillé et personnel de l’intérieur du Pixel 6 Pro et de toutes les étapes nécessaires pour assemblez le téléphone (et démontez-le), le tout réglé sur une mélodie particulièrement désinvolte.

Ils sont suffisants pour vous donner presque l’impression d’avoir les compétences dont vous avez besoin pour assembler vous-même un Pixel 6 Pro : quelques minuscules câbles plats à enclencher, de petits joints à lubrifier et à installer, et visite après visite à quoi ressemble à une presse à panini Pixel 6 personnalisée.

Bien sûr, aucune de ces informations ne nous fait un bien pratique sans avoir également accès à quelques seaux de composants OEM Pixel 6, et cela ne nous dit vraiment rien que nous ne savions déjà sur ce matériel. Mais lorsque vous flirtez avec ce niveau d’obsession pour un produit à venir, il ne s’agit vraiment pas de savoir à quel point l’une de ces fuites de dernière minute est exploitable – nous conduisons simplement une voiture amusante à la mode aussi vite que possible jusqu’à ce que l’essieu fond. Ou jusqu’au 19 octobre, selon la première éventualité.

Rendez-vous dans votre Walmart local et procurez-vous un forfait Lenovo Smart Clock Essential pour seulement 17 $ dès maintenant

Sérieusement, vas-y, pourquoi n’es-tu pas encore dans ta voiture ?

Lire la suite

A propos de l’auteur

Stephen Schenck (244 articles publiés)



Stephen a des sentiments sur les téléphones. Sentiments forts. Des sentiments que vous ne comprendriez pas.

Plus de Stephen Schenck