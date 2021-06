Après avoir rejoint OnlyFans, la star de YouTube, Corinna Kopf, a révélé la folle somme d’argent qu’elle a gagnée en deux jours

Bien que Corinna Kopf ne soit peut-être pas le plus grand nom de famille, la star d’Internet fait des vagues depuis des années via YouTube et Twitch, partageant ses expériences de vie et ses compétences en jeux vidéo avec le monde entier. Plus récemment, l’ancienne membre de Vlog Squad a révélé qu’elle avait rejoint la plateforme d’abonnement OnlyFans, pour le plus grand plaisir des fans à la recherche de plus de contenu pour adultes de Kopf. Et il s’avère que cette sous-section particulière de la base de fans était assez massive, compte tenu de l’argent qu’elle a gagné immédiatement après son arrivée.