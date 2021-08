Fonds négocié en bourse ETF

Après avoir répertorié les FNB Bitcoin et Ether, Evolve Funds dépose maintenant le premier FNB multi-crypto au Canada

Evolve Funds Group a déposé un prospectus préliminaire auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) pour un nouveau fonds négocié en bourse (FNB) de crypto-monnaies.

Grâce à cet ETF multi-crypto, le fonds basé à Toronto offrira aux investisseurs une exposition indirecte à certaines crypto-monnaies sélectionnées par le gestionnaire d’investissement et pondérées sur une base de capitalisation boursière qui sera rééquilibrée mensuellement, selon le communiqué de presse.

Il offrira à la fois des parts non couvertes libellées en dollars américains et en dollars canadiens et n’utilisera pas d’effet de levier ni ne versera de distributions en espèces régulières.

L’ETF Evolve Cryptocurrencies détiendra principalement du Bitcoin et de l’Ether en investissant initialement dans deux de ses fonds cryptographiques, Bitcoin ETF et Ether ETF (ETHR), qui ont lancé leur année et qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX). Son ETF Bitcoin (EBIT) a près de 100 millions de dollars d’actifs, tandis que Ether ETF (ETHR) a plus de 71 millions de dollars.

Ces FNB permettent aux investisseurs de détenir des crypto-monnaies dans leur compte de courtage, y compris leur régime enregistré d’épargne-retraite (RER) et leur compte d’épargne libre d’impôt (CELI).

Le fonds peut ajouter d’autres ETF de crypto-monnaie si et quand ils seront disponibles, faisant du nouveau fonds “une solution clé en main potentielle pour l’investissement en crypto-monnaie”, a déclaré Raj Lala, président et PDG d’Evolve ETF, dans un communiqué.

“Avec l’ETF Evolve Cryptocurrencies, les investisseurs pourront adopter une approche plus large en attribuant des crypto-monnaies en fonction de leur pondération de capitalisation boursière.”

Evolve facturera les mêmes frais de gestion que les fonds sous-jacents, soit 0,75 % de la valeur liquidative plus les taxes de vente.

