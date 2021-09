Après avoir subi une chirurgie robotique pour un cancer, un médecin remporte la médaille d’or

Le cancer colorectal s’il est identifié à un stade précoce peut être complètement guéri et la chirurgie colorectale robotisée aide les patients à éviter la colostomie et à mener une vie normale.

Une étudiante en médecine de 28 ans qui avait subi avec succès une chirurgie colorectale robotique pour un cancer du rectum inférieur à l’Institut Apollo de chirurgie colorectale de Chennai, a terminé ses études de médecine et a remporté une médaille d’or. L’occasion a également marqué la fin des cinq années écoulées depuis que l’Institut Apollo de chirurgie colorectale a commencé à offrir des techniques et des technologies chirurgicales robotiques mini-invasives de pointe dans le traitement des patients atteints de maladies colorectales, en particulier le cancer colorectal.

Le taux de cancer colorectal a augmenté chez les jeunes adultes de 20 à 40 ans au cours des deux dernières décennies. C’est un âge où les gens sont actifs, construisent des familles et des carrières et il est important d’assurer la qualité de vie de ces patients après le traitement. Cependant, le cancer colorectal s’il est identifié à un stade précoce peut être complètement guéri et la chirurgie colorectale robotisée aide les patients à éviter la colostomie et à mener une vie normale.

Le Dr Prathap C Reddy, président d’Apollo Hospitals Group, a déclaré : « La Banque mondiale a mis en lumière l’énorme crise imminente des maladies non transmissibles au cours de la décennie à venir et son impact sur les individus, les familles et la nation. Les cancers en particulier font des ravages et les cancers colorectaux sont en augmentation, devenant ainsi une menace majeure. Chez Apollo, nous apportons une technologie médicale de pointe, représentant la prochaine ère d’innovation en matière de soins de santé pour traiter les cancers. »

Il a déclaré qu’en 2016, ils avaient lancé un service spécialisé pour la chirurgie colorectale et avaient également lancé simultanément la chirurgie colorectale robotique. Cela a conduit à une chirurgie de précision qui provoque des effets secondaires minimes chez les patients. Le programme de chirurgie colorectale robotisée sera également étendu à d’autres hôpitaux du groupe.

« Nous sommes convaincus qu’avec un diagnostic précoce, cela contribuera à avoir un impact significatif sur la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies colorectales, y compris le cancer colorectal. »

