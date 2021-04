Après avoir subi une panne, Facebook, WhatsApp et Instagram sont de nouveau opérationnels

Dans ce qui semble être une tendance hebdomadaire, divers services Facebook connaissent des pannes à travers le pays. Nous avons d’abord reconnu que le client Web de Facebook Messenger ne fonctionnait pas correctement, avant de remarquer le même message d’erreur sur le site Web principal de Facebook.

La panne a commencé vers 17 heures HNE et a continué de nuire à diverses applications et services. En plus de l’arrêt de Facebook et de Messenger, les utilisateurs de WhatsApp ont également signalé des problèmes de connexion et d’envoi de messages. Instagram semble légèrement gêné par ces problèmes, mais pas dans la même mesure que les autres applications.

En fait, alors que nous mettions cela en place, Downdetector a révélé que ceux qui essayaient de jouer à Pokemon Go souffraient également de pannes. Quelque chose semble définitivement se passer avec tous les serveurs de Facebook, car les propriétaires d’Oculus Quest 2 ne peuvent pas se connecter et jouer à certains des meilleurs jeux VR comme Beat Saber.

Nous n’avons pas rencontré de problèmes avec certaines des autres meilleures applications et services de messagerie, il est donc probable que cela se limite à Facebook et à toutes les applications qui dépendent des serveurs du géant des médias sociaux. Malgré les problèmes actuels, nous nous attendons à ce que Facebook change rapidement les choses, nous ne manquerons donc pas de vous informer lorsque tout sera de nouveau en ordre de marche.

Après avoir été en panne pendant 30 à 45 minutes, il semble que tout soit de nouveau opérationnel pour ceux qui utilisent des applications Facebook comme WhatsApp, Messenger et Instagram. Même le compte Twitter officiel d’Instagram s’est amusé, fournissant un tweet de confirmation après la réactivation des services. Cependant, nous ne savons toujours pas exactement ce qui a provoqué la panne.