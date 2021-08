Après avoir tenté de se retirer, Hill-rom conclura un accord de 376 millions de dollars pour acquérir Bardy Diagnostics de Seattle

Dr Gust Bardy, fondateur de Bardy Diagnostics. (Photo de Bardy)

La société de dispositifs médicaux Hill-rom a rappelé ses avocats après s’être initialement retirée d’une acquisition de 375 millions de dollars de la start-up de Seattle Bardy Diagnostics. L’accord pour acquérir Bardy va maintenant se dérouler, a déclaré le PDG de Hill-rom, John Groetelaars, lors d’un appel aux investisseurs le 30 juillet.

Fondée en 2013, Bardy vend un patch de moniteur cardiaque léger et non invasif qui aide à détecter l’arythmie. Ce produit a fait de la société une acquisition attrayante pour Hill-rom – du moins en janvier, lorsque l’accord a été annoncé.

Peu de temps après cette annonce, cependant, les taux de remboursement de Medicare pour l’appareil de Bardy dans une grande région des États-Unis ont chuté, passant de 365 $ à entre 40 $ et 50 $, bien qu’ils aient depuis atteint plus de 100 $.

Quelques jours avant la conclusion de l’accord, le 21 février, Hill-rom a tenté de se retirer, selon un rapport de MedTech Dive. Mais la société cotée en bourse, comptant 10 000 employés, a été contrecarrée par une décision du 9 juillet d’un tribunal du Delaware, après des mois de querelles juridiques. Le tribunal a décidé que l’acquisition devait se poursuivre.

Hill-rom a d’abord déclaré qu’il ferait appel de la décision devant la Cour suprême du Delaware. Mais Hill-rom a maintenant décidé de conclure l’affaire.

“Nous avons maintenant conclu que la meilleure voie à suivre pour notre entreprise et pour nos actionnaires est de conclure la transaction dans les conditions annoncées précédemment”, a déclaré Groetelaars lors de l’appel. « Une fois la transaction clôturée, nous serons en meilleure position pour travailler directement avec les décisions de remboursement avec les sous-traitants administratifs de CMS et de Medicare.

L’appareil de Bardy se trouve près de la peau de la poitrine et la société affirme qu’il capture des rythmes cardiaques plus clairs et plus précis que les moniteurs d’électrocardiographie (ECG) concurrents. La startup, fondée par Gust Bardy, professeur clinicien de médecine et de cardiologie à l’Université de Washington, a remporté le prix Hardware of the Year aux . Awards 2019. Bardy a vendu son ancienne entreprise, Cameron Health, à Boston Scientific en 2012.

(Photo de diagnostic Bardy)

Fondée en 1915, Hill-rom vendait à l’origine des lits d’hôpitaux et des dispositifs médicaux, mais s’est étendue aux produits logiciels et aux services numériques liés à la santé. L’acquisition s’ajoutera aux produits de cardiologie existants de Hill-rom, notamment les exercices d’effort cardiaque, Holter et les appareils d’ECG au repos.

“Bien que cela ne se soit pas déroulé comme prévu à l’origine, nous pensons qu’il existe une justification stratégique convaincante pour l’acquisition”, a déclaré Groetelaars lors de l’appel. « La plate-forme de cardiologie diagnostique différenciée de Bardy est complémentaire et renforce encore le portefeuille de cardiologie existant de Hill-Rom et notre vision des soins connectés. » L’accord devrait être finalisé dans les semaines à venir.

L’accord est parmi plusieurs récemment dans le domaine des wearables cardiaques.

Le cours de l’action Hill-rom a augmenté de plus de 10 % le mois dernier, bien qu’il ait légèrement baissé ces derniers jours ; le Wall Street Journal a rapporté que Baxter est en pourparlers précoces pour acquérir Hill-rom.