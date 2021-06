Après avoir transmis la saison 4 de Manifest, Netflix commande deux saisons d’émission de rencontres où les gens s’habillent comme des animaux

Oui, cette phrase était un véritable sentiment, et pas seulement un lot aléatoire de coups de clavier. Et non seulement Netflix a donné le feu vert à Sexy Beasts, mais il a commandé DEUX saisons en une seule fois, ce qui signifie que les téléspectateurs n’ont même pas besoin de s’inquiéter de l’annulation de cette abomination bizarre après la diffusion de la saison 1. Ce qui est évidemment bon pour toutes les personnes impliquées dans l’émission, y compris son animateur hilarant Rob Delaney (Catastrophe), mais peut-être plus qu’un peu frustrant pour tous ceux qui sont confrontés à la fatigue des annulations de télévision. Surtout de Netflix, qui a également relativement récemment mis fin à une foule d’autres séries originales, telles que Dad Stop Embarrassing Me, The Irregulars, The Last Kingdom, The Duchess, etc.