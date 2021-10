Après avoir vaincu le covid, Galilea Montijo, affrontera cette maladie toute sa vie

Cependant, en entendant les questions sur son amie Inés Gómez Mont, elle a seulement dit: «C’est un sujet très délicat, qui depuis la dernière fois qu’il me reste mon expérience, je ne toucherai plus au sujet car d’autres choses seront discutées. plus tard, même pas le cas, donc je ne pense pas que j’aide quoi que ce soit sur le sujet, je n’y connais rien et je vais en rester là ».

Avant de quitter les lieux, Galilea a expliqué que pour l’instant, il n’a pas sa place sûre dans le programme qu’il anime avec Andrea Legarreta, Raúl Araiza et Paul Stanley, entre autres.

«Je vois que jusqu’à la fin de l’année, ils savent que je suis heureux dans la vie de continuer à Hoy jusqu’à ce que l’entreprise me le dise, et tant que mes patrons me disent qu’ils veulent que je sois heureux. Je veux vraiment faire d’autres choses, oui, mes patrons le savent déjà, mais s’ils veulent et le public veut que je continue à Hoy, je suis content de continuer à travailler tous les jours », a-t-il expliqué.