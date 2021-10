Après avoir vu de nouvelles photos divulguées du Pixel 6, je pense que j’obtiens enfin le design inhabituel du téléphone

Nous ne sommes qu’à quelques jours de l’événement de lancement de Google le 19 octobre pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais si vous voulez avoir un aperçu précoce de ce à quoi vous attendre, vous voudrez peut-être consulter ce gros fil d’images divulguées par un leaker prolifique. Evan Blass. Le fil comprend ce qui semble être des rendus officiels des deux téléphones, des images de boîtiers et des photos de personnes utilisant les téléphones – et c’est cette dernière catégorie d’images qui m’a le plus intéressé.

Depuis que les premières rumeurs de rendu de la gamme Pixel 6 sont arrivées sur le Web, je me suis demandé exactement pourquoi Google avait décidé de créer la barre de caméra massive à l’arrière des deux téléphones. Cela ne m’a jamais vraiment plu, et comme la barre n’est pas alignée avec le dos des téléphones, je craignais que cela ne les fasse vaciller lorsqu’ils sont posés sur un bureau.

Découvrez ces barres de caméra. Image : Google

Le vidage de photos de Blass comprend douze photos de personnes utilisant réellement les téléphones, et voir ces photos a cliqué sur quelque chose sur le design du Pixel 6 en place pour moi: la barre de l’appareil photo et les choix de couleurs bicolores donnent à la gamme Pixel 6 un look unique que vous avez gagné ne pouvez pas confondre avec un autre téléphone. Même si quelqu’un ne sait pas ce qu’est le Pixel 6, il ne le confondra certainement pas avec un iPhone, et cette apparence distinctive pourrait suffire aux personnes qui n’ont jamais essayé un Pixel auparavant pour acheter un Pixel 6.

Une autre série de photos a répondu à une question que je me posais sur le Pixel 6 : à quoi cela ressemblerait dans un étui. Sur la base des images partagées par Blass, les étuis officiels de Google s’adapteront autour de la bosse de l’appareil photo, mais les bords autour de la bosse semblent avoir une crête, de sorte que le téléphone ne reposera pas à plat sur le dos même avec les étuis.

Blass a également partagé des rendus du Pixel 6 en vert, noir et orange et du Pixel 6 Pro en argent/gris, noir et or. Ces rendus n’ont pas beaucoup de surprises, puisque Google a déjà dévoilé les designs et les couleurs des téléphones en août.

La semaine dernière, Blass a également divulgué d’autres photos des téléphones à venir, y compris des images d’un nouveau chargeur sans fil Pixel Stand (qui, selon une fuite entièrement différente, prendrait en charge la charge sans fil de 23 W). Cependant, nous n’aurons pas longtemps à attendre pour en savoir plus sur le Pixel 6, vous devriez donc le garder verrouillé sur The Verge pour notre couverture de l’événement de lancement du téléphone le 19 octobre.