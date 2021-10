Après Back 4 Blood, Nobody Is Player Aliens: Fireteam Elite

Image: Focus Home Interactive / Cold Iron Studios

Aliens: Fireteam Elite est sorti le 23 août avec des critiques mitigées, mais sur Steam, il y avait en moyenne environ 10 000 joueurs ou plus pendant les premières semaines après sa sortie. Mais un manque de contenu, de petites mises à jour et peut-être la sortie du populaire Back 4 Blood ont récemment tué la base de joueurs sur PC, avec seulement 792 joueurs en ligne au moment de la rédaction.

Développé par Cold Iron Studios, Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne qui se joue de la même manière que Back 4 Blood et Left 4 Dead. Il propose différentes classes, un système de progression et du butin. J’ai joué une bonne partie du jeu en coopération avec mon frère et je me suis bien amusé avec, mais je mentirais si je disais que j’étais excité de jouer plus. Et il semble que je ne sois pas seul.

Capture d’écran : Graphiques Steam / Kotaku

Au cours des deux premières semaines après son lancement, Fireteam Elite a bénéficié de 10 000 à 13 000 joueurs actifs. À son apogée, il a même atteint 15 500. Des chiffres pas incroyablement impressionnants par rapport à des jeux plus importants comme Counter-Strike ou Warframe, mais suffisamment solides pour le placer dans le top 100 des jeux sur Steam. Mais maintenant, 55 jours plus tard, le jeu de tir coopératif a du mal à maintenir 1000 joueurs actifs. Il est bien sorti du top 100 des jeux Steam et se situe maintenant à 571.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Eh bien, il semble que, même avec le soutien d’une franchise populaire comme Aliens, le jeu n’a tout simplement pas suffisamment connecté avec les joueurs pour les faire revenir. Les gens ne détestent pas le jeu, car il a pour la plupart des critiques positives sur Steam. Mais un manque de mises à jour et de contenu majeurs signifie que même les gens qui le creusent n’ont plus de choses à faire. La dernière grande mise à jour du jeu était de retour début septembre, ce qui a ajouté une nouvelle classe et lancé la première saison du jeu. Depuis lors, ce sont surtout de minuscules mises à jour qui ont corrigé ou corrigé des choses.

Ce qui n’arrange pas non plus les choses, c’est que Back 4 Blood, un jeu très similaire à Aliens: Fireteam Elite, est récemment sorti. Il était incroyablement populaire sur Steam même pendant son état bêta, touchant près de 100 000 joueurs sur la plate-forme. Aujourd’hui, il figure dans le top 20 des jeux Steam les plus joués avec actuellement environ 45 000 joueurs activement en ligne, tuant des zombies ensemble.

Il y a encore une chance qu’Aliens: Fireteam Elite puisse changer les choses. J’espère que oui. Je pense que du nouveau contenu, y compris de nouvelles missions et ennemis, ainsi que des événements plus fréquents et quelques week-ends gratuits pourraient aider à ramener une partie du public qu’il avait autrefois. Mais il est également probable qu’il s’effacera tranquillement dans l’obscurité, avec ses serveurs un jour éteints et des années de dur labeur disparaissant du jour au lendemain.