Après “Be-Bop-A-Lula”, le seul autre hit du Top 20 de Gene Vincent

Pensez au rock’n’roller original Gène Vincent et vous devez penser à “Be-Bop-A-Lula.” Vous pourriez vous souvenir de sa mort tragiquement précoce à l’âge de 36 ans seulement, ou de l’hommage affectueux qu’il lui a rendu en 1977 par son fan avoué Ian Dury, “Sweet Gene Vincent”. Mais qu’en est-il de l’autre hit de Gene ? Le 19 août 1957, il entre dans le classement des singles américains avec ce qui est devenu son seul autre succès dans le Top 20 américain.

La chanson était ‘Lotta Lovin”’ qui est devenu un single Capitol après que Vincent et ses Blue Caps aient interprété “Be-Bop-A-Lula” sur grand écran dans le film de Jayne Mansfield The Girl Can’t Help It. Cette photo était le véhicule rock’n’roll qui avait également des camées de chansons pour Eddie Cochran, Petit Richard et Graisses Domino, entre autres.

Les chansons de Bernice Bedwell

Le suivi de Vincent de “Be-Bop”, le morceau “Race With The Devil”, a passé une semaine dans les charts à un misérable n ° 96; les quatre suivants n’ont pas fait du tout les best-sellers. Puis vint « Lotta Lovin », qui était inhabituel pour l’époque d’être écrit par une femme, Bernice Bedwell. Elle l’aurait joué au téléphone pour Gene, qui plus tard a également enregistré ses chansons “Lonesome Boy” et “In My Dreams”. “Lotta Lovin”’ a été repris par Don McLean, Jeff Beck et bien d’autres.

L’original a grimpé dans les différents classements de Billboard à une époque où le Hot 100 était encore à plus d’un an de sa création. En septembre 1957, la chanson atteint la 13e place des meilleures ventes en magasin, atteignant une place plus bas dans le Top 100 Sides deux semaines plus tard. Il a été soutenu par “Wear My Ring”, co-écrit par Bobby Darin.

Malheureusement pour une figure aussi importante des débuts du rock’n’roll, Gene Vincent ne ferait qu’une seule apparition de plus dans les charts américains. Il est mort d’une rupture d’ulcère à l’estomac en 1971, mais le Rock and Roll Hall of Fame se souvient de lui, qui l’a intronisé en 1998. Pour citer Ian Dury : visage blanc, chemise noire, chaussettes blanches, chaussures noires… il n’y avait qu’un seul gène. Vincent.

