Huobi

Après Binance, Huobi ne sert plus les utilisateurs basés au Canada ; ED envoie un avis à WazirX

L’échange de crypto-monnaie Huobi ne sert plus ses utilisateurs basés au Canada et leur a donné jusqu’à la fin de l’année pour fermer leur position et retirer leurs actifs cryptographiques. Le message de Huobi à ses utilisateurs se lit comme suit :

« Malheureusement, nous ne pouvons plus fournir de services aux utilisateurs basés au Canada pour des raisons de conformité. Si vous êtes l’un d’entre eux, veuillez fermer toutes les positions actives et retirer tous les actifs avant le 31 décembre 2021. »

Récemment, Huobi Global a mis à jour son contrat d’utilisation et a empêché les utilisateurs de détail en Chine continentale, à Taïwan, en Chine, en Israël, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays d’utiliser les services de « négociation de produits dérivés » fournis par eux.

De plus, les utilisateurs du Canada, ainsi que des États-Unis, de Hong Kong, du Japon, de Cuba, de l’Iran, de la Corée du Nord, du Soudan, de la Syrie, du Venezuela et de la Crimée, ont également été restreints.

Auparavant, l’échange a temporairement cessé l’admission d’utilisateurs avec KYC canadien ou une adresse IP canadienne.

Désormais, pour se conformer à la loi canadienne, le pays fait partie de juridictions restreintes.

Le mois dernier, Binance a également restreint ses services pour les utilisateurs de l’Ontario, au Canada, en raison de ses « efforts de conformité », car le principal échange de crypto-monnaie fait l’objet d’un examen réglementaire du monde entier.

Naviguer dans ce champ de mines réglementaire est sa plus grande tâche à venir, a déclaré le directeur général et fondateur Zhao Changpeng dans une interview avec The Straits Times. Pour cela, Binance doit adapter ses processus aux différentes demandes que les différentes juridictions mettent en place.

La plate-forme de trading crypto appartenant à Binance, WazirX, a également reçu un avis de justification de la part de la Direction de l’exécution (ED) cette semaine pour avoir prétendument enfreint la loi sur la gestion des changes concernant des transactions d’une valeur de 2 790,74 crores de roupies (environ 372 millions de dollars).

ED a remis en question la capacité de la bourse basée en Inde à permettre aux utilisateurs d’effectuer des paiements transfrontaliers sans surveillance directe des régulateurs.

« Ceux-ci ont été effectués en violation des règles du forex. La plate-forme de WazirX a permis aux clients de transférer des crypto-monnaies sans documentation appropriée, ce qui en fait une voie de blanchiment. » “Il faut être sûr que cet argent n’est pas de l’argent bon marché (l’argent bon marché est un prêt à faible taux d’intérêt) ou de l’argent sale (utilisé pour des activités illégales).”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.