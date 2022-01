Après Bitcoin, Ethereum, cet altcoin est désormais plus gros que SoftBank, Moody’s, ICICI Bank, autres

Au cours des 12 derniers mois, BNB a bondi de près de 1 200 %, battant Bitcoin et Ethereum.

Après Bitcoin et Ethereum, la troisième plus grande crypto Binance Coin (BNB), émise par la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde Binance, a dépassé plusieurs acteurs mondiaux des services financiers en termes de capitalisation boursière (m-cap). Avec une valeur de 88 milliards de dollars, au moment du dépôt de ce rapport, BNB était plus grande que BNP Paribas qui avait un m-cap de 84,92 milliards de dollars, SoftBank (81,91 milliards de dollars), Moody’s (72,60 milliards de dollars), ICICI Bank (69,03 milliards de dollars), London Stock Exchange (51,12 milliards de dollars) et autres, ont montré les données de companiesmarketcap.com. BNB se négociait à 527 $ lundi après-midi avec un volume de transactions sur 24 heures d’une valeur de 1,2 milliard de dollars.

BNB avait 25 autres entreprises dans l’ensemble des services financiers devant elle dans m-cap. Bitcoin a été le plus gros acteur de ce segment avec un m-cap de 890 milliards de dollars, près du double de la valeur de 471 milliards de dollars de Visa et de 467 milliards de dollars de JP Morgan Chase. Ethereum était le quatrième acteur le plus précieux de la liste des services financiers avec 454 milliards de dollars de capitalisation après JP Morgan Chase, mais nettement supérieur à Bank of America (364 milliards de dollars), Mastercard (353 milliards de dollars), PayPal (221 milliards de dollars), Morgan Stanley (176 dollars). milliards), etc.

Cependant, BNB, Ethereum, Bitcoin, ne peuvent pas être comparés à des entreprises physiques car les cryptos sont essentiellement des monnaies numériques construites sur le système logiciel peer-to-peer appelé Blockchain alors que ces dernières sont des entreprises à but lucratif. « BNB est un jeton utilitaire. Il est utilisé sur Binance pour payer les frais, participer aux ventes de jetons et plus encore. Mais plus important encore, son utilisation comme monnaie utilitaire sur Binance Smart Chain (BSC) le rend précieux. BSC a une valeur totale verrouillée d’environ 17 milliards de dollars, avec quelques protocoles DeFi intéressants construits dessus. BNB est l’un des rares cryptos qui fonctionne comme un jeton d’échange et un jeton utilitaire. Nous sommes également très optimistes sur BSC et cherchons à intégrer plusieurs jetons de la blockchain sur notre échange dans les prochains jours », a déclaré Darshan Bathija, PDG et co-fondateur de Vauld à Financial Express Online.

Au cours des 12 derniers mois, BNB a bondi de près de 1 200 % par rapport à 41 $ au début de 2021, battant Bitcoin et Ethereum, selon les données de CoinGecko. Le taux de croissance du prix du BNB était supérieur à environ 63% de croissance de Bitcoin et à environ 42% de hausse d’Ethereum l’année dernière. BNB avait culminé à 675 $ en mai de l’année dernière avant de baisser à 261 $ vers la fin mai.

«Je vois une valeur que Binance apporte en tant qu’échange et BSC apporte en tant que blockchain. La pièce commune entre eux est le BNB. Si l’échange et la blockchain se portent bien en 2022, la pièce aussi. Compte tenu de la popularité de BNB, nous intégrons BNB avec des fonctionnalités telles que les dépôts à terme, les prêts et les emprunts sur Vauld », a ajouté Bathija.

