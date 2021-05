Après Black Adam, Dwayne Johnson a marqué un autre rôle à DC

Jusqu’à présent, Dwayne Johnson est le seul acteur à avoir été annoncé pour DC League of Super Pets, bien que le plus grand casting de voix serait annoncé dans un proche avenir. La Légion originale des Super-Pets, qui a été introduite en 1962, se composait de Krypto, Streaky le Supercat, Beppo le Super-Singe et Comet le Super-Cheval. Selon Variety, le film impliquera Krypto faisant équipe avec un chat volant pour arrêter le crime pendant que Superman est en vacances, il est donc raisonnable de supposer que Streaky sera impliqué. Cependant, avec de nombreux autres animaux dans l’univers de DC liés à des super-héros populaires, d’Ace the Bat-Hound au membre de Green Lantern Ch’p (un extraterrestre ressemblant à un écureuil), les personnes qui pourraient être amenées à combattre les forces ne manquent pas. du mal.