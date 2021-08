Après Black Adam, Dwayne Johnson pourrait-il rejoindre le MCU ? Voici le dernier

Bien sûr, ce n’est pas comme si le MCU avait du mal à recruter des stars de nos jours, et avec des films comme Fantastic Four et X-Men qui redémarrent en cours, sans parler des différents spectacles Disney + en développement pour la franchise, il y a beaucoup de A- liste des créneaux à pourvoir dans les années à venir. Quant à Black Adam de l’année prochaine, en plus de montrer comment l’homme autrefois connu sous le nom de Teth-Adam a acquis ses pouvoirs étonnants à l’époque de l’ancien Kahndaq, le récit d’aujourd’hui verra le personnage principal combattre la Justice Society of America, qui se compose de Hawkman , Atom Smasher, Cyclone et Doctor Fate. Jaume Collet-Serra, qui a travaillé avec Dwayne Johnson sur le récent Jungle Cruise, a réalisé le long métrage.