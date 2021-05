Après Black Panther: le titre de Wakanda Forever a été révélé, Lupita Nyong’o partage une vidéo amusante de l’ensemble

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Black Panther de Ryan Coogler a été une victoire historique pour le MCU, battant des records au box-office et accumulant un certain nombre de nominations aux Oscars. Le film a également innové en matière de représentation, et le regretté Chadwick Boseman est devenu un héros réel pour beaucoup. Le titre de sa suite s’est récemment révélé être Wakanda Forever, et en réponse, Lupita Nyong’o a partagé une vidéo amusante, vraisemblablement tirée du tournage de la première Black Panther.