Après un certain nombre de retards, Black Widow est finalement sorti en juillet. Mais en plus des théâtres, il a également été mis à disposition pour diffuser sur Disney +. Le film a apparemment eu un problème de piratage géant, et Scarlett Johansson est dans une bataille juridique avec le studio pour de l’argent perdu. Et alors que les retombées continuent de secouer, le PDG de Disney, Bob Chapek, a parlé de la nature sans précédent de l’industrie en matière de streaming. Comme il l’a dit,