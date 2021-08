Après Bray Wyatt, Ric Flair est la dernière superstar de la WWE sortie en 2021

Une copie divulguée des projets de comptes 2020 du SNP a montré que plus de 670 000 £ avaient été dépensés en mobilier et en nouveaux ordinateurs l’année dernière. Cela fait suite à des affirmations d’initiés du parti selon lesquelles plus de 600 000 £ de dons pour payer une autre campagne référendaire ont été […] More