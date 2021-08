Après Brendan Fraser, Killers Of The Flower Moon de Martin Scorsese a ajouté un autre acteur A+

Avec Leonardo DiCaprio (qui produit également), John Lithgow et Brendan Fraser, le casting de Killers of the Flower Moon comprend Robert De Niro (qui s’est blessé à la jambe peu de temps après le tournage de ses scènes), Jesse Plemons, Lily Gladstone, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy et Scott Shepherd. Le film qui se déroule dans les années 1920 suit l’enquête du FBI sur les meurtres de membres de la nation Osage, connue sous le nom de règne de la terreur.