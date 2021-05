Après Captain America d’Anthony Mackie, 7 autres successeurs des Avengers que nous avons hâte de voir

Jennifer Walters dans She-Hulk

Hulk de Mark Ruffalo fait partie intégrante de l’univers Marvel depuis The Avengers, mais sa version du personnage n’a pas encore de projet solo (Edward Norton a joué dans The Incredible Hulk). Mais à venir, She-Hulk aura sa propre émission de télévision avec Tatiana Maslany d’Orphan Black. Jennifer Walters est la cousine de Bruce Banner qui passe au vert tout en étant avocate. Pour le moment, nous n’avons pas une tonne de détails sur ce que sera la série Disney +, mais Mark Ruffalo sera impliqué. La dernière fois que nous avons entendu parler de Bruce, il avait trouvé un équilibre entre son moi Hulk et son moi humain connu sous le nom de Smart Hulk. Il peut ne pas graviter vers la vengeance, mais pourrait être un digne consultant pour She-Hulk alors qu’elle s’occupe de ses nouveaux pouvoirs.