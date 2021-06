Après Catwoman, Halle Berry joue un autre de ses rôles emblématiques

Bien que le film soit un box-office et une déception critique, BAPS a acquis un statut culte parmi les Millennials et la génération Z. L’influence de la comédie de 1997 peut encore imprégner la culture pop à travers des références cinématographiques, télévisuelles et musicales. C’est encore plus vrai pendant les saisons d’Halloween lorsque les fans se publient sur les réseaux sociaux sous le nom de Berry’s Nisi et de Desselle-Reid’s Mickey. Ainsi, l’héritage du film a continué à perdurer de génération en génération.