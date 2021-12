Après cette affaire, la politique de l’avortement ne sera plus jamais la même

La Cour suprême a entendu des arguments ce matin dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, une affaire qui a ravi les pro-vie d’avoir une réelle chance, après des décennies de lutte, de renverser Roe et Casey. Les arguments oraux, liés ci-dessous, mettaient en vedette un Clarence Thomas très actif. Je laisserai l’analyse juridique aux avocats pour le moment au moins, mais je voulais parler aujourd’hui de la politique de cette affaire.

À un degré surprenant, je pense que l’establishment politique à Washington, et peut-être à travers le pays, sous-estime considérablement l’importance de cette affaire. C’est typique – ils négligent souvent l’importance électorale de la question de l’avortement – mais il y a un autre aspect qui semble évident pour les pro-vie, mais la classe des consultants et des dirigeants ne semble pas comprendre : rien ne sera plus pareil après cette affaire non quel que soit.

L’hypothèse de la classe dirigeante est que la politique n’entre dans une période de bouleversement que si SCOTUS se prononce en faveur de l’interdiction de 15 semaines du Mississippi, tandis que s’ils se rangent contre le Mississippi, les choses restent essentiellement comme avant. Les pro-vie seront déçus et frustrés, les candidats républicains au Sénat s’empareront de cette frustration et la conserveront jusqu’en 2022, tandis que les démocrates avertiront à quel point ils ont failli perdre et récolteront une tonne d’argent sur la question. Rien ne change vraiment, la vie continue — statu quo.

Cette analyse est raisonnable si vous observez la politique de l’avortement à distance, ce que la plupart des personnalités des médias, des consultants et du personnel ont depuis des lustres. C’est aussi totalement faux. Quoi qu’il arrive avec cette affaire, elle présente le test majeur du projet juridique conservateur. Les électeurs pro-vie ont tenu leur langue, fait leur travail loyal et élu des républicains pro-vie et des choix de nomination fiables avec un esprit transactionnel sur la victoire par-dessus tout.

Ils ont fait confiance au processus. S’il les laisse tomber, il mettra définitivement un terme à la question de savoir si le prochain candidat à la Cour devrait être un juge ou un homme politique avec un dossier. Ils n’accepteront plus aucune promesse. Ils demanderont Mike Lee. La Cour deviendra ouvertement politique d’une manière qu’elle n’a pas été historiquement, et les candidats devront approuver des quantités connues afin d’obtenir une audience.

C’est un autre aspect de la réalité post-Trump – sa liste n’était que le début.

