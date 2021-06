Après Compound Finance, Coinbase propose désormais aux utilisateurs 4% APY sur l’USDC

Coinbase

Après Compound Finance, Coinbase offre maintenant aux utilisateurs 4% APY sur l’USDC

“Une offre phénoménale de Coinbase”, a félicité Robert Leshner, co-fondateur de Compound Labs, qui a souligné comment, contrairement à Compound Treasury, Coinbase Lend axé sur la vente au détail offre 3,92 % APR sur la crypto tout en prenant le risque.

Après Compound, l’échange de crypto-monnaie Coinbase a annoncé qu’il permettrait aux utilisateurs de gagner 4% APY sur USDC.

USDC est un stablecoin populaire frappé par Circle avec une capitalisation boursière de plus de 25 milliards de dollars qui fonctionne sur Ethereum, Solana, Algorand et Stellar, et devrait s’étendre à d’autres blockchains, notamment Avalanche, Celo, Flow, Hedera, Kava, Nervos, Polkadot , Stacks, Tezos et Tron également.

Ce rendement annuel en pourcentage (APY) de 4% est au 29 juin 2021, que les billets de change “peuvent changer à tout moment avant que vous ne commenciez à prêter”.

Pourtant, le taux est plus de 50 fois supérieur à la moyenne nationale d’un compte d’épargne traditionnel. La moyenne nationale pour un compte d’épargne traditionnel oscille autour de 0,07%, les comptes d’épargne à haut rendement étant encore bien en deçà de 1%.

La pré-inscription au service est désormais ouverte aux clients éligibles aux États-Unis, mais avec Coinbase n’étant pas une banque, la crypto-monnaie prêtée n’est pas protégée par l’assurance FDIC ou SIPC. Mais il offre une garantie principale pour l’USDC dans votre compte Coinbase.

Vers le prochain milliard d’utilisateurs de détail

Ce dernier mouvement de la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis est intervenu juste un jour après que le protocole de financement décentralisé (DeFi), qui est également soutenu par la bourse, a ciblé les investisseurs institutionnels en annonçant un taux d’intérêt fixe de 4% sur le dollar américain. Robert Leshner, co-fondateur de Compound Labs a déclaré :

“Je suis ravi de voir de grands noms comme Coinbase entrer dans l’espace de rendement en dollars si peu de temps après avoir annoncé hier le Trésor composé.”

Il a ensuite expliqué que si Compound Treasury est entièrement libellé en dollars, Coinbase Lend est destiné à générer un rendement sur un crypto, USDC.

En ce qui concerne le rendement, Compound Treasury a une source, le protocole Compound lui-même, alors que dans le cas de Coinbase Lend, il n’est pas divulgué, juste qu’ils sont des «emprunteurs vérifiés» et en garantissant le principal, l’échange prend ce risque . Leshner a en outre noté que l’APY de 4 % de Coinbase est différent de l’APR de 4 % de Comound et est en fait de 3,92 % APR.

Alors que Coinbase Lend semblait se concentrer sur la vente au détail, a déclaré Leshner, Compound Treasury se concentre sur les clients commerciaux et les relations directes. Leshner a dit,

«Il s’agit d’une offre phénoménale de Coinbase et d’un énorme point de validation pour l’ensemble de l’industrie. Je leur souhaite un grand succès et l’intégration du prochain milliard d’utilisateurs de détail dans l’espace. »

Fait intéressant, Compound Finance a commencé l’été DeFi l’année dernière après l’introduction de l’agriculture de rendement, et il pourrait bien commencer le deuxième tour après avoir introduit des taux d’intérêt fixes pour les investisseurs institutionnels.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.