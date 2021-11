Après COVID-19, risquant leur vie, de plus en plus d’Indiens tentent d’entrer illégalement aux États-Unis et au Canada

Le voyage mortel prend généralement 6 à 8 jours lorsque le temps est normal, car la plupart du temps il pleut et le temps de trajet peut aller jusqu’à plus de 10 jours. (PTI/Fichier)

Le nombre de jeunes Indiens essayant d’atteindre leur pays de rêve – les États-Unis d’Amérique, a augmenté de près de 60 %. Ceci est basé sur les données de l’US Customs and Border Protection. Par rapport au trafic non documenté en provenance d’Inde en 2020 pendant le verrouillage mondial en raison de la pandémie de virus corona, il n’était que d’environ 624. Et maintenant, les nouvelles données indiquent que le nombre a augmenté de 400 autres jeunes hommes qui viennent pour la plupart du nord de l’Inde.

Dès que les frontières américaines se sont ouvertes au trafic, selon les rapports, il y a eu une augmentation du nombre de personnes sans papiers en provenance de pays d’Amérique centrale, notamment El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua. Après COVID, le nombre de migrants illégaux a également augmenté en provenance de pays tels que le Brésil, le Mexique, le Venezuela, Cuba et Haïti.

Et, comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, ces personnes se déplacent sur le terrain le plus inhospitalier de Darien Gap, situé à la frontière entre la Colombie et le Panama. Et toutes ces personnes se déplacent en groupe et ont payé beaucoup d’argent aux trafiquants d’êtres humains illégaux, et elles sont toujours en danger d’être utilisées comme narcotrafiquants. Tous ces grands nombres atteignent-ils jamais leur destination finale ? Non. Selon les experts, tous ne sont pas en mesure de se rendre aux frontières américaines car ils sont soit tués, soit noyés, soit abandonnés par leurs trafiquants.

« La nature sauvage sans loi à la frontière de la Colombie et du Panama est le Darién Gap. Tout le voyage à travers cette brèche doit être effectué à pied ou en petits bateaux. Il y a une présence d’un grand nombre de serpents mortels, de moustiques et d’autres insectes tropicaux nuisibles et combinez cela avec les guérillas anti-gouvernementales », explique Sandeep Wasnik, expert indépendant du marché des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

«Ce tronçon hostile attire le trafic d’êtres humains en provenance de pays asiatiques comme l’Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka ainsi que le Pakistan. En outre, il y a un grand nombre de personnes qui se dirigent vers les États-Unis non seulement de Cuba, du Venezuela, mais aussi des îles des Caraïbes. Et tous ne se dirigent pas vers les États-Unis; ils essaient aussi d’entrer au Canada, au péril de leur vie », ajoute-t-il.

Les migrants qui voyagent en groupe descendent des bus dans les petites villes de Turbo ou Necoclí en Colombie et ce sont les deux points de départ de leur voyage. Et le premier point qu’ils doivent traverser est le golfe d’Úraba, et c’est l’endroit où les pêcheurs locaux peuvent être embauchés pour les aider dans leur voyage.

«Selon les données de l’US Customs and Border Protection, en 2021 de janvier à fin septembre, près de 1516650 (1,5167million) de personnes ont été appréhendées à la frontière terrestre sud-ouest, où en 2020 de janvier à fin septembre, près de 329741 personnes ont été appréhendés, cela indique clairement que 459,95% ont augmenté le nombre de migrants illégaux en 2021 », a déclaré M. Wasnik, directeur du commerce et de l’investissement du Grupo 108.

D’autre part, dans ces 1516650 migrants sans papiers, il y avait 2531 Indiens inclus, ce nombre a été augmenté de 405, près de 60% par rapport aux données de l’année 2020, où les migrants sans papiers d’Inde n’étaient que 624.

Au Pendjab et à l’Haryana d’où le nombre de jeunes tentant d’entrer aux États-Unis ou au Canada, les médias locaux publient souvent des dates d’arrestations et de décès des sans-papiers qui voyagent.

Pourquoi? « Nous essayons de sensibiliser les jeunes au fait que voyager et payer d’énormes sommes d’argent aux passeurs ne signifie pas une entrée facile dans les pays de leurs rêves », a déclaré un journaliste chevronné situé à Chandigarh, qui a souhaité garder l’anonymat.

