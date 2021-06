“Après Covid, les acheteurs de maison explorent des options sans risque avec un bon rendement”: Ashish Puravankara, MD, Puravankara

Notre objectif est de permettre aux clients de bénéficier d’un investissement fructueux et de bénéficier d’une plus grande flexibilité concernant l’aménagement, la conception et la fonction de l’espace.

Puravankara, basé à Bengaluru, est entré dans le segment du développement tracé. Avec cela, le promoteur immobilier s’apprête à lancer six projets répartis sur environ 5,5 millions de pieds carrés à Bengaluru, Chennai et Coimbatore. Dans une interview avec Rishi Ranjan Kala, directeur général de FE, Ashish Puravankara a déclaré que les incertitudes induites par Covid-19 obligent les acheteurs de maison à explorer des options sans risque qui offrent de bons rendements. Extraits édités :

Q. Quelle est la raison derrière l’entrée de Puravankara dans le développement tracé ?

Dans le passé, le développement tracé était une classe d’actifs privilégiée pour des raisons telles que la flexibilité, l’abordabilité, un risque minimal et des rendements élevés. Dans un marché en proie aux incertitudes liées à la pandémie, les développements tracés ont retrouvé leur stature pour les acheteurs de maison qui explorent des options sans risque avec un bon rendement. Un marché qui était jusqu’alors dirigé par des acteurs plus petits et non organisés, est désormais un terrain de jeu égal pour les développeurs cotés. Le désir accru d’espaces plus grands, d’équipements haut de gamme et d’un bon rapport qualité-prix a poussé les acheteurs de maison à opter pour des développeurs de niveau I.

Le lancement de Purva Land, notre branche dédiée au développement tracé, est une étape pour répondre à ce changement positif dans le sentiment des clients. Dans le cadre de notre nouveau segment, nous allons lancer 6 projets à Bangalore, Chennai et Coimbatore, qui attribueront près de 5,5 millions de pieds carrés. Nous visons à permettre aux clients de bénéficier d’un investissement fructueux et de bénéficier d’une plus grande flexibilité concernant l’aménagement. , la conception et la fonction de l’espace.

Q. Puravankara est récemment rentré à Mumbai après près de quatre décades. . Quelles sont les raisons?

La région métropolitaine de Mumbai est restée l’une des destinations d’investissement les plus prisées au monde. Avec une augmentation de la demande de logements de luxe, en particulier au cours de l’année dernière, il est bien placé pour une croissance exponentielle. Les gens étant confinés chez eux la majeure partie de la journée, ils ont été poussés à revoir leurs espaces et à ré-imaginer comment ils voulaient vivre.

En plus d’encourager les initiatives de l’État, comme l’assouplissement des droits de timbre, les exonérations fiscales et les taux d’intérêt bas, ont contribué à un environnement favorable. Compte tenu de ces facteurs, nous pensons qu’il était propice pour nous de réintégrer le paysage immobilier passionnant de la région, à travers le lancement de « Purva Clermont ». L’emplacement du projet, Chembur, est au cœur de la ville et un hub hautement connecté.

Q. Il y a eu une légère augmentation des ventes de maisons de luxe. Quels sont vos projets pour ce segment ?

Le segment du logement de luxe a connu un changement significatif dans la perspective des clients. Le modèle actuel de travail et de vie a poussé plusieurs personnes à passer la majorité de leur temps à la maison. Cela a conduit à une réévaluation de leur propriété résidentielle, principalement en termes d’espace et de fonction. Ce changement s’est manifesté par une augmentation de la demande pour les projets de luxe et d’ultra-luxe de Puravankara de la part des clients nationaux et NRI. Il y a eu une augmentation d’environ 20 % du nombre d’unités de luxe vendues d’avril 2020 à décembre 2020 par rapport à 2019.

Q. Les développeurs se plaignent de la hausse des coûts des intrants des matières premières. Quelle est votre expérience ?

Au cours des derniers mois, il y a eu des fluctuations constantes des prix de deux matières premières clés, l’acier et le ciment. Cela a conduit à une augmentation directe des coûts des intrants pour tous les acteurs du secteur. Jusqu’à présent, nous nous sommes constamment efforcés de protéger nos clients en n’augmentant pas le prix final de nos projets au lieu d’augmenter les coûts de ces matériaux. Cependant, comme l’acier et le ciment restent des matières premières non négociables dans la construction, les hausses de prix à long terme pourraient bientôt avoir un impact sur l’utilisateur final. Cependant, si ce scénario se poursuit pendant une durée plus longue, la plupart des développeurs n’auront d’autre choix que de permettre le débordement de ces coûts sur les clients.

Q. Quelles sont vos attentes à partir de janvier-mars 2021 et au-delà ?

Alors que la population se prépare à une deuxième vague potentielle de la pandémie, les acheteurs de maison sont impatients d’investir dans des maisons qui affecteront positivement leur bien-être et offriront une expérience de vie durable. En tant que développeurs centrés sur le client, nous continuerons à réaliser des projets qui font écho aux besoins changeants des clients – qu’il s’agisse d’un accès plus étroit à des paysages verts, d’espaces plus grands, d’équipements haut de gamme, d’innovation axée sur la commodité et d’infrastructures qui favorisent un mode de vie sain. Ainsi, en tant qu’industrie, nous espérons obtenir de bons chiffres en termes de ventes globales au cours des quatre à six prochains mois.

