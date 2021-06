Après Criss Angel, un autre ex-petit ami de Belinda enlève le tatouage en son honneur

De plus, via son compte Instagram, le tatoueur Tanke Rules a confirmé qu’il était chargé de couvrir le tatouage du chanteur. “J’ai eu la chance de couvrir un tatouage pour ma société @lupilloriveraofficial, devinez ce que c’était ?”, a-t-il écrit à côté d’une photo sur laquelle il apparaît avec l’interprète, en plus d’ajouter les hashtags #lupillorivera #belinda #belindapop #christiannodal # nodal #tatuaje # tattoobelinda #ciudadguzman #jalisco.

Il y a quelques jours, l’illusionniste Criss Angel est réapparu sur Instagram avec une photographie de son torse nu, mais à la surprise de ses followers, le magicien a effacé toute trace de sa romance avec le chanteur et a changé le tatouage où il avait l’habitude de lire “Beli ” pour le mot “Dieu” (Dieu), une situation que les fans de l’actrice ont également interprétée comme la réaction de Criss à l’engagement de Belinda et Chrisrian Nodal.

Belinda et Criss Angel se sont rencontrés en 2016 lors d’un voyage de la chanteuse à Las Vegas. Le couple a commencé à attirer l’attention du public lorsque l’interprète de Dans le noir a partagé sur son compte Instagram la vidéo d’un acte magique du célèbre illusionniste avec elle.

En février 2017, alors qu’on annonçait enfin qu’ils avaient une relation amoureuse, le magicien exhibait son tatouage sur les réseaux sociaux.