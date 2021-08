Après Dave Bautista Brouhaha, Marvel Exec explique pourquoi et si ? Impossible de ramener toutes les stars du MCU

Même si la série animée Disney + a courtisé un grand nombre de grands noms, il est juste de dire et si…? manque certains des plus grands acteurs de renom, tels que Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, et plus encore. Ce qui signifie qu’Iron Man, Black Widow, Doctor Strange et bien d’autres seront exprimés par des acteurs similaires, ce qui a été conçu à l’origine pour être l’objectif de tous les personnages de la série. Heureusement, cela ne s’est pas produit, mais Brad Winderbaum a expliqué pourquoi il y avait effectivement des changements de casting dans Et si…?, ce qui implique apparemment qu’ils n’ont pas fait trop d’efforts alors qu’il semblait évident que rien ne se passerait.