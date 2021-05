Après Dave Bautista, Knives Out 2 a marqué un autre alun MCU

Comme pour le casting de Dave Bautista, l’implication d’Edward Norton dans Knives Out 2 a été rapportée par Deadline, bien qu’aucun détail sur qui il joue n’ait été révélé. Tout ce que nous savons avec certitude à l’heure actuelle, c’est que Benoit Blanc de Daniel Craig sera de retour pour résoudre un autre mystère après son enquête sur la famille Thrombey à Knives Out, qui a été salué par la critique et a rapporté plus de 311 millions de dollars dans le monde. Evidemment Norton sera l’un des individus avec lesquels il croise la route dans cette prochaine aventure.