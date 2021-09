Après de bons mots d’Ortega, Volkanovski le qualifie de non professionnel

Alex Volkanovski est l’actuel champion du monde UFC de 145 livres

Brian Ortega a récemment dédié de bons mots à Álex Volkanovski en route pour son combat pour le titre à l’UFC 266.

« Leurs échanges sont évidemment bons. En plus de la capacité de rester discipliné avec ses compétences et ses mouvements. Quand il y a de petites opportunités, il va les saisir. Il est champion pour une raison . Respectez-le «.

Mais le champion du monde de 145 livres l’attaque à nouveau à la conférence de presse PPV (via MMA Junkie) :

Avis

« Je ne suis pas un être humain doué pour l’athlétisme, vous voyez ce que je veux dire ? La taille est un défi, vous voyez ce que je veux dire? C’était un type lourd mais Grâce à un travail acharné et à me casser le cul, je suis arrivé là où je suis. Et je suis la preuve vivante que n’importe qui peut faire ou faire ce qu’il veut. Le travail acharné vous amène là où je suis. Le talent ne te mène pas loin et il n’est pas professionnel. Il ne fait pas ce que je fais. Je vous garantis que vous ne méritez pas cette ceinture. Il ne va pas me l’enlever.