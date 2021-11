Après des années à le demander, Spotify ajoute le mode karaoké à son application et c’est comme ça que ça marche | La technologie

Ce moment où on est dans le métro et qu’on se met à chanter notre nouvelle chanson préférée à voix haute et quand le refrain est fini on se tais parce qu’on ne se connaît plus ? Ce moment est parti pour ne jamais revenir.

Si hier encore nous annoncions que Spotify mettait les batteries pour récompenser les podcasteurs qui tentent leur chance dans leur application, voici maintenant une autre nouvelle qui aura un impact sur les millions d’utilisateurs qu’ils ont quotidiennement (bien sûr, ils n’arrêtent pas de grandir).

Comme nous l’avions prévu dans le titre, Spotify va intégrer une fonctionnalité dans son application qui vous permettra de voir les paroles des chansons et, pas seulement, puisqu’on peut aussi le suivre comme s’il s’agissait d’un karaoké.

Spotify s’est associé à Musixmatch pour intégrer cet outil. Cette société, pour ceux qui ne le savent pas, s’occupe déjà des recherches sur Spotify, proposant des résultats de chansons en fonction de ce que l’on tape dans le moteur de recherche (titre de la chanson, partie des paroles, etc.).

La fonction karaoké est disponible dans le monde entier pour les utilisateurs de Spotify, à la fois pour ceux qui utilisent l’application gratuitement et pour les abonnés premium.

Spotify a commencé à tester cette fonctionnalité en février., bien qu’il n’était disponible que pour un petit groupe d’utilisateurs de test.

Maintenant, et après des années à le demander, il a été encouragé à le lancer pour tous les clients de l’application.

Pour activer la fonction Paroles dans l’application mobile Spotify :

Appuyez sur le Vue de lecture courant d’une chanson Pendant l’écoute d’une chanson, balayez vers le haut depuis le bas de l’écran Les paroles de la chanson apparaîtront en jouant en temps réel sur Spotify Enfin, si vous souhaitez partager les paroles sur les réseaux sociaux, il y aura que appuyez sur le bouton Partager en bas à partir de l’écran des paroles de chansons

Fonction de paroles de chanson aussi seront intégrés à l’application de bureau Spotify et à leurs applications TV respectives via le même menu de lecture.

Ah, cette option est également accessible depuis la console de jeu, y compris PlayStation 4, PS5 et Xbox One.