Après des années de changement de vitesse, la plateforme de vente de voitures en ligne Tred s’installe sur un modèle et décroche 3 millions de dollars

Grant Feek, PDG de Tred. (Tred Photo)

Si rendre les clients heureux était le seul secret du succès, Grant Feek aurait été un gagnant entrepreneurial il y a des années.

Depuis le lancement de sa startup Tred basée à Seattle en 2012, Feek aide les gens à acheter et vendre des voitures. Dans sa version initiale, la société s’est associée à des concessionnaires et a livré des voitures au domicile des gens pour des essais routiers et des ventes.

Quelques années plus tard, ils se sont mis à aider les gens à vendre leurs propres voitures d’occasion. Ils employaient des “agents immobiliers sur roues” qui parcouraient Seattle, prenant des photos et inspectant les véhicules et facilitant les essais routiers et les ventes. À un moment donné, Tred achetait lui-même les voitures d’occasion et les revendait – sans se rendre compte pendant un certain temps qu’il fonctionnait illégalement, vendant plus de véhicules que la loi ne le permet sans être un concessionnaire agréé.

Les clients ont adoré ces services variés de style concierge, mais ils n’étaient pas fiscalement viables ou évolutifs.

“C’était un service très populaire, mais nous avions toute la complexité opérationnelle d’un concessionnaire, mais aucun des avantages d’un lot centralisé”, a déclaré Feek.

En 2017, il a opté pour une solution finale, automatisant l’ensemble du processus d’achat et de vente, fournissant une plate-forme pour collecter les paiements, organiser le financement et les garanties et transférer les titres.

C’est une concession « entièrement numérique, personne ne quitte le bureau », a déclaré Feek.

Avec le nouveau modèle en place, Tred est passé à une phase de croissance :

Elle a levé 3 millions de dollars le mois dernier (la société a levé un total de 12 millions de dollars, ce qui inclut les billets convertibles antérieurs). L’année dernière, l’effectif de Tred a plus que doublé pour atteindre 25 employés. La société s’est développée en Oregon, en Californie, au Texas et en Floride. Au cours des deux prochains mois, il ajoutera trois autres États, couvrant jusqu’à 45% du marché américain au total.

“Nous voulons être le moteur principal des transactions P2P (pair à pair)”, a déclaré Feek. « Nous voulons être PayPal pour les produits à gros prix. »

C’est le moment fortuit. Les ventes de voitures d’occasion sont en forte hausse grâce à la demande de véhicules personnels induite par COVID combinée à un ralentissement de la production de véhicules neufs en raison d’une pénurie de puces informatiques. Les contrôles de relance en cas de pandémie offrent également aux gens les moyens d’acheter des voitures.

Tred fournit une plate-forme pour effectuer les transactions de vente numériquement, et la société est en mesure de contrôler les acheteurs.

Il existe d’autres sociétés dans l’espace, notamment Vroom et Blinker. Beaucoup d’autres facilitent la publicité automobile, mais pas les services requis pour la vente proprement dite.

Alors que Tred semblait enfin trouver son marché de produits adapté et s’adapter à son modèle commercial, l’orientation de Feek a changé au cours des six derniers mois.

« Une fois que vous avez une entreprise sur la bonne voie », a-t-il déclaré, « la chose la plus importante est de créer une culture qui permet à vos employés de se sentir valorisés et heureux ».