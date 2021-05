Après des critiques nationales, la campagne de Whitmer pour payer le vol en Floride ⋆ .

Le comité de campagne de la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, paiera son vol vers la Floride en mars pour rendre visite à son père après qu’elle ait initialement tenté d’utiliser une organisation à but non lucratif pour affréter le vol via une société distincte.

Le vol a déclenché une enquête de la Federal Aviation Agency, car la compagnie aérienne n’était pas autorisée à effectuer des vols charters.

Whitmer paiera également les frais de voyage de ses filles, qui sont rentrées avec elle, selon Christopher Trebilcock, le conseiller juridique de sa campagne et de l’organisation Michigan Transition 2019. Trebilcock a fait les révélations dans une lettre au président de la surveillance de la Chambre, Steve Johnson.

La campagne de Whitmer paiera à PVS Chemicals of Detroit le coût du vol en Floride de 27 521 $ ainsi que le coût de 22 670 $ du voyage privé en avion jusqu’à l’investiture du président Biden en janvier.

La modification des paiements est intervenue après que le conservateur Michigan Rising Action a déposé une plainte contre Whitmer auprès de l’Internal Revenue Service, alléguant que le gouverneur avait utilisé illégalement une organisation à but non lucratif pour financer un vol personnel.

Le détail de sécurité de Whitmer l’a accompagnée vers et depuis la Floride entre le 12 mars et le 15 mars, un détail jusqu’alors non divulgué. Auparavant, son bureau avait déclaré que le voyage du gouverneur était de «deux jours complets ou moins».

Jeudi, le président de PVS Chemicals, David Nicholson, a déclaré que le coprésident James B. Nicholson avait accédé à la demande de Whitmer d’utiliser l’avion pour des raisons de sécurité, mais qu’elle serait la dernière politicienne autorisée à prendre l’avion.

La société suivra une “politique nouvellement créée pour refuser toutes les demandes de vol de candidats ou de représentants du gouvernement”.

“Notre priorité absolue lorsque nous interagissons avec un fonctionnaire ou un représentant du gouvernement est de suivre les normes les plus élevées dictées à la fois par l’éthique et la loi”, a déclaré Nicholson. « Au cours des dernières semaines, nous avons pris la position que les questions sur ce vol seraient mieux traitées par le bureau du gouverneur. Nous pensons toujours que les questions en suspens sont du ressort du bureau du gouverneur.