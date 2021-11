Après des déboires, la saison 6 de Better Call Saul continue son tournage – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La sixième et dernière saison de Better Call Saul a subi plusieurs retards. En plus de COVID-19, le tournage a été reporté lorsque Bob Odenkirk a subi une crise cardiaque sur le plateau en juillet. Après s’être reposé et concentré sur son rétablissement, l’acteur a repris le tournage en septembre. Il semble qu’après tant de déboires, la date de sortie soit connue sous peu.

Sur son compte Twitter officiel, la série a partagé un mème faisant référence aux questions des fans. Sur la photo, Kim Wexler (Rhea Sheehorn) parle au téléphone dans une salle de bain et regarde nerveusement autour d’elle.

« Oui, ils n’arrêtent pas de demander quand est la première », lit-on dans le texte à côté de la photo. Ce post a fait penser aux fans que la date de sortie de la saison tant attendue sera annoncée bientôt.

« À moins que l’équipe n’ait avancé pendant la reprise d’Odenkirk, la production devrait se terminer vers novembre. On dit depuis longtemps que la saison devrait débuter au début de 2022, il est donc possible qu’ils puissent annoncer une date plus tard dans l’année », explique ComicBook.com.

Better Call Saul est un spin-off du hit Breaking Bad et met en vedette Bob Odenkirk qui répète son personnage de Saul Goodman. La série, créée sur AMC en 2015, met également en vedette Rhea Seehorn, Michael McKean et Tony Dalton. De plus, la nouvelle saison mettra en vedette le retour de Giancarlo Esposito dans le rôle de Gustavo Fring et de Jonathan Banks dans le rôle de Michael Ehrmantraut.

Source : Cependant