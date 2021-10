Après des milliers de plaintes de service client, Coinbase a lancé une nouvelle ligne d’assistance téléphonique en direct. Mais les clients l’appellent « inutile » et « une blague ». Un couple a perdu plus de 700 000 $ à cause de pirates informatiques sur Coinbase.

Après des milliers de plaintes de service client, Coinbase a lancé une nouvelle ligne d’assistance téléphonique en direct. Mais les clients l’appellent "inutile" et "une blague." Un couple a perdu plus de 700 000 $ à cause de pirates informatiques sur Coinbase. de Bitcoin

Voir Reddit par BashCo – Voir la source

Après des milliers de plaintes de service client, Coinbase a lancé une nouvelle ligne d’assistance téléphonique en direct. Mais les clients l’appellent « inutile » et « une blague ». Un couple a perdu plus de 700 000 $ à cause de pirates informatiques sur Coinbase. est apparu en premier sur Сryptonewmedia.