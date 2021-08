Après des mois d’attente, Battlegrounds Mobile India est disponible sur iOS

in

Après plusieurs mois d’attente, Battlegrounds Mobile India est désormais disponible sur iOS. Le jeu populaire est disponible en téléchargement sur l’App Store pour iPad et iPhone.

Le jeu a été lancé pour les utilisateurs d’Android à la mi-juin et pour la pré-inscription même avant cela. La version iOS du jeu était en préparation depuis longtemps avec le développeur Krafton taquinant le lancement de BGMI sur la plate-forme depuis un certain temps maintenant.

Le site officiel du jeu a déclaré que la maintenance de la version iOS du système d’authentification du jeu avait été effectuée mercredi matin, après quoi elle a probablement été mise en ligne pour les utilisateurs d’iPad et d’iPhone.

Battlegrounds Mobile India a ouvert la pré-inscription sur Google Play à la mi-mai, tandis que la version bêta du jeu a été mise à disposition en téléchargement le 17 juin. Peu de temps après, l’accès anticipé a permis à davantage d’utilisateurs de téléphones Android de télécharger et de jouer à Battlegrounds Mobile India.

Le lancement officiel de Battlegrounds Mobile India sur Android a eu lieu le 2 juillet. Pendant tout ce temps, les utilisateurs d’iOS attendaient avec impatience les mises à jour du développeur concernant la sortie du jeu sur la plate-forme. Cependant, malgré les taquineries sur une sortie, Krafton n’a pas mentionné de date exacte ni de calendrier approximatif.

Le jeu est désormais disponible en téléchargement sur l’App Store pour iPad, iPhone et iPod touch. Le jeu de 1,9 Go nécessite iOS 9.0/iPadOS 9.0 ou une version ultérieure. Selon Krafton, une RAM d’au moins 2 Go est nécessaire pour faire fonctionner le jeu en douceur.

L’application iOS du jeu a une cote d’âge de 17 ans et plus avec une liste indiquant « Violence réaliste fréquente / intense » – quelque chose que Krafton essayait d’éviter suite à l’interdiction de PUBG India.

L’Inde avait interdit PUBG et plusieurs autres applications et jeux liés à la Chine l’année dernière au milieu des tensions entre les pays après le meurtre de 20 soldats indiens au Ladakh. Le ministère de l’informatique avait alors déclaré qu’il disposait d’informations crédibles selon lesquelles les applications agissaient contre les intérêts du pays.

