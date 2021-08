Après des mois de silence, Polymega insiste sur le fait que les précommandes seront bientôt expédiées

Image : La vie de Nintendo

Le Polymega est un système remarquable capable d’exécuter des logiciels originaux pour des consoles telles que SNES, Mega Drive, PC Engine et même Sega Saturn. pour le mettre entre les mains des personnes qui l’ont pré-commandé en 2018.

La machine a été fortement retardée et Playmaji a rencontré un problème avec le détaillant nord-américain Walmart, via lequel plusieurs milliers de clients avaient passé leurs commandes. Le dernier problème est lié aux troubles civils en cours au Myanmar, où le Polymega est fabriqué.

La communication de Playmaji au cours des dernières années a été critiquée de plusieurs côtés, et la société n’a que maintenant rompu son silence concernant le statut des précommandes de Polymega. Playmaji a révélé que la nouvelle date d’expédition est le 12 septembre 2021 pour les systèmes pré-commandés entre 2018 et avril 2020, tandis que l’achèvement complet de ces pré-commandes est prévu “d’ici fin octobre”.

Si vous avez passé une commande auprès de l’un des partenaires de distribution mondiaux de Playmaji, l’attente sera un peu plus longue. « Des expéditions partielles seront fournies aux distributeurs japonais et européens NK Trading et Worldwide Distribution. Des unités supplémentaires leur seront fournies tout au long de l’hiver », a déclaré Playmaji.

Si vous avez précommandé après avril 2020, alors vous avez une plus longue attente devant vous. Les commandes passées fin 2020 et 2021 via le site Web seront reportées au premier semestre 2022. Le pistolet léger GC01 a également été retardé et sera désormais lancé au premier semestre 2022. Les précommandes pour cet accessoire resteront ouvertes. jusqu’à la période des fêtes de 2021.

Il a également été expliqué que la boutique de jeux numériques de Polymega lancera “Holiday 2021”.

Voici le communiqué de presse complet :

Playmaji, Inc. a annoncé aujourd’hui la date de sortie mondiale ferme du 12 septembre 2021 pour sa très attendue console de jeu modulaire POLYMEGA®. La version est destinée aux clients qui ont pré-commandé leurs systèmes via polymega.com entre septembre 2018 et avril 2020.

Playmaji commencera la livraison des lots, des unités de base, des ensembles de modules et des accessoires aux clients (dans l’ordre reçu) à partir du 12 septembre et terminera la livraison d’ici la fin octobre 2021. Les produits seront expédiés dans le monde entier depuis Playmaji en Californie, donc ceux qui attendent pour recevoir leurs articles, il faut prévoir 1 à 3 semaines pour l’expédition selon l’endroit où ils vivent.

Le PDG de Playmaji, Bryan Bernal, a déclaré : « Malgré l’environnement d’expédition difficile présenté par la pandémie de COVID-19 à partir de l’année dernière et d’autres facteurs indépendants de notre volonté dans notre usine d’assemblage du Myanmar en 2021, notre équipe est ravie d’atteindre enfin cette étape critique de la publication, et plus loin , nous sommes plus que reconnaissants envers nos milliers de clients qui sont restés avec nous et ont cru en la vision de POLYMEGA® et en ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de l’industrie des jeux vidéo.”

Bernal a ajouté : « Nous sommes maintenant prêts à passer à la phase suivante de ce projet, y compris le lancement de notre boutique de jeux numériques pour les Fêtes 2021 et une forte augmentation de la production et de la disponibilité des systèmes POLYMEGA® pour 2022 et au-delà. »