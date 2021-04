Après des notes record aux Grammys 2021, les organisateurs se tournent vers l’événement 2022

Les Grammys 2021 ont enregistré des cotes et une audience record, mais la Recording Academy se prépare déjà à l’édition 2022 de la remise des prix.

Les supérieurs de la Recording Academy ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient programmé les 64e Grammys annuels pour le lundi 31 janvier 2022, la cérémonie télévisée devant s’étendre à nouveau sur 210 minutes (20 h 00 à 23 h 30 HNE). (Les 58e Grammys de 2016 ont été les premiers à avoir lieu lundi au lieu de dimanche.) De plus, l’organisation de 64 ans a l’intention de dévoiler des détails supplémentaires sur les nominés de 2022 «dans les mois à venir», selon le bref article.

Il convient de rappeler ici que les Grammys 2021, que la Recording Academy a retardés de la traditionnelle date de fin janvier en raison de problèmes de COVID-19, ont été les premiers à avoir lieu en mars depuis les 37 Grammys en 1995. De plus, la date de début du 14 mars était le dernier événement des Grammys depuis 1972, lors de la cérémonie finale diffusée sur ABC.

Par conséquent, il reste un peu plus de 10 mois avant les Grammys 2021, et il sera intéressant de voir quels changements la Recording Academy met en œuvre avant l’événement. Comme mentionné initialement, les Grammys 2021 ont atteint des creux sans précédent dans les départements d’audience et d’audience, le nombre total de téléspectateurs étant passé de 18,7 millions en 2020 à 8,8 millions cette année.

De plus, les Grammys 2021 ont obtenu une note de 2,1 dans la population très convoitée des 18-49 ans – une baisse de 61% par rapport à la note de 5,4 de 2020 – et ce total ainsi que le nombre de téléspectateurs reflètent les observateurs sur CBS, CBS.com, l’application CBS et Paramount +. . La chute est également arrivée malgré les performances de la cérémonie principale d’artistes tels que Billie Eilish, Taylor Swift (qui a boycotté le spectacle de l’année dernière), Post Malone, BTS et plusieurs autres artistes bien connus.

S’appuyant sur ce point, une diffusion en direct de BTS regardant la première des Grammy, qui a eu lieu avant la cérémonie proprement dite, a presque surpassé la diffusion des Grammys elle-même.

Compte tenu de ces points et de la baisse plus large du nombre de téléspectateurs des récompenses – les Golden Globes, les Billboard Music Awards et les American Music Awards ont subi des baisses à deux chiffres de l’audience – il va sans dire que la Recording Academy prendra des mesures pour rebondir dans le public. département.

Il reste à voir exactement ce que ces étapes engloberont, mais comme l’entité a mis en œuvre toutes sortes de changements radicaux en 2020, à la suite des allégations choquantes de Deborah Dugan, les mesures pourraient s’avérer complètes.

Malgré les réformes de grande envergure, les Grammys 2021 n’ont pas été exempts de controverse, car The Weeknd, Halsey, Ellie Goulding et d’autres ont critiqué l’événement et / ou le concept de remise de prix. Halsey a rapidement supprimé sa plainte fermement formulée des médias sociaux, mais The Weeknd, qui n’a reçu aucune nomination aux Grammy Awards pour l’événement 2021, a doublé sa position plus tôt ce mois-ci.