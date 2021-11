Après des objections, Indian Railways change l’uniforme safran du personnel du Ramayana Express

Les uniformes du personnel en service à bord du Ramayana Express ont été remplacés par des chemises, des pantalons et des couvre-chefs traditionnels.

Lundi, l’uniforme safran du personnel de service à bord du train Ramayana Express d’Indian Railways a été modifié à la suite des objections de voyants hindous contre leurs tenues. Les voyants hindous de la ville d’Ujjain avaient qualifié l’uniforme safran du personnel du train Ramayana Express d’insulte à la religion hindoue. Ils ont également menacé de bloquer le train à Delhi le 12 décembre si l’uniforme n’était pas changé, selon un rapport d’IE. La société indienne de restauration et de tourisme des chemins de fer (IRCTC), qui exploite le train Ramayana Express, a indiqué dans un communiqué que la tenue vestimentaire du personnel de service avait complètement changé dans l’apparence de la tenue professionnelle du personnel de service. Tout inconvénient causé est regretté, a ajouté la société.

Selon le rapport, les uniformes du personnel en service à bord du Ramayana Express ont été remplacés par des chemises, des pantalons et des couvre-chefs traditionnels. Cependant, les serveurs porteront des masques et des gants de couleur safran. Ancien secrétaire général d’Ujjain Akhada Parishad, Avdeshpuri a été cité dans le rapport disant que porter une tenue safran avec un couvre-chef semblable à un sadhu ainsi que porter des malas rudraksha est une insulte à la religion hindoue et à ses voyants. Si le code vestimentaire safran des serveurs n’était pas modifié, les voyants arrêteraient le train à la gare Safdarjung de Delhi, a-t-il déclaré.

Le 7 novembre 2021, le premier train du circuit Ramayana est parti de la gare Safdarjung de Delhi avec à son bord jusqu’à 132 touristes. Dans le cadre de ce voyage organisé IRCTC, le train touristique de luxe à courant alternatif «Dekho Apna Desh» emmènera les touristes visiter des endroits cruciaux en Inde liés à la vie de Lord Ram comme Chitrakoot, Ayodhya, Sitamarhi, etc. en l’espace de 17 jours. Le voyage organisé IRCTC du circuit de Ramanyana est disponible pour 16 nuits/17 jours du 7 novembre 2021 au 12 décembre 2021. Le train touristique climatisé conduira les passagers à Delhi, Ayodhya, Nasik, Janakpur, Varanasi, Prayag, Sitamarhi, Chitrakoot, Rameshwaramand Hampi.

