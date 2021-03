Après des pertes hebdomadaires: les stocks font une récupération intelligente, Sensex augmente de 642 pts

Les plus grands gagnants du Nifty ont été Hindustan Unilever, NTPC, JSW Steel, UPL et Tata Steel avec des gains de 4,51%, 4,24%, 3,96%, 3,94% et 3,76%.

Les actions ont cassé leur séquence de défaites de cinq séances et se sont terminées par des gains importants vendredi. Le Nifty a augmenté de 186,15 points (1,28%) pour clôturer à 14744 tandis que le Sensex a progressé de 641,72 points (1,3%) à 49 858,24. Malgré une hausse intelligente, les marchés ont affiché des pertes sur une base hebdomadaire.

Les actions ont ouvert plus bas, mais ont vu une augmentation des achats au cours de la seconde moitié de la séance de négociation. Ce qui a déclenché l’achat, ce sont les rendements obligataires américains qui ont atteint leurs plus hauts. Les marchés indiens ont résisté à la tendance mondiale, qui est restée négative face à la hausse des cas de Covid-19 et craint l’inflation en raison de la flambée des rendements obligataires. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté à 1,75% jeudi soir, mais se sont quelque peu refroidis vendredi.

Kospi en Corée du Sud, Hang Seng à Hong Kong et Shanghai Composite en Chine ont clôturé respectivement à 0,86%, 1,41% et 1,69%. L’Europe a connu une tendance similaire avec des marchés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni en baisse de 0,58% à 0,69%.

Les experts du marché ont mis en garde contre la volatilité future de la hausse des cas de Covid-19 dans le pays et la flambée des rendements obligataires aux États-Unis. Rusmik Oza, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities, a déclaré: «Cette semaine, le rendement des obligations américaines à 10 ans a grimpé à 1,75%, ce qui a conduit à la volatilité des marchés mondiaux. En Inde, les cas de Covid-19 ont augmenté, mais nous n’avons pas constaté d’augmentation similaire du nombre de décès. Cette fois, même si le nombre de cas augmente, l’impact sur les activités commerciales et manufacturières n’est pas grand. Néanmoins, la rue serait préoccupée par le resurfaçage des cas et dans cette mesure, nous pourrions voir des réservations de bénéfices à chaque augmentation dans un avenir très proche. «

Les plus grands gagnants du Nifty ont été Hindustan Unilever, NTPC, JSW Steel, UPL et Tata Steel avec des gains de 4,51%, 4,24%, 3,96%, 3,94% et 3,76%. Les plus grands perdants ont été Tech Mahindra, Larsen et Toubro, Bajaj Auto, Coal India et Titan, en baisse de 1,25%, 1%, 0,51%, 0,47% et 0,35%.

Les courtiers ont déclaré que malgré la volatilité causée par les rendements obligataires américains, la surperformance des actions de valeur se poursuit. Ceci, selon ICICI Securities, est dû à un certain nombre de facteurs. «La rotation de la valeur est déclenchée par le retour cyclique d’une sous-performance décennale à la croissance alors que l’écart de valorisation culmine au milieu d’un rallye haussier mondial, de la reprise des matières premières, de l’accent mis par le gouvernement sur les investissements, le secteur manufacturier (programmes PLI, réduction d’impôts, etc.), le désinvestissement, la reprise économique générale et la poursuite de la position accommodante des grandes banques centrales », a-t-il déclaré.