Après des plaintes et une mauvaise presse, Facebook met en pause le projet Instagram for Kids

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé aujourd’hui que Facebook suspendait son projet Instagram for Kids et créait de nouveaux outils de supervision parentale.

Au cours des derniers mois, les rapports sur Instagram développant une alternative pour les enfants ont reçu beaucoup de mauvaise presse et certaines organisations ont critiqué Facebook pour cela. Non seulement cela, le Wall Street Journal a publié des articles sur des mémos internes sur Facebook disant à quel point son application est mauvaise pour les enfants.

Tôt ce matin, par exemple, un mémo divulgué a montré qu’Instagram est nocif pour les adolescentes :

Maintenant, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a publié un article disant que la société mettait en pause Instagram pour les enfants et, maintenant, explique enfin quelles étaient les intentions du projet :

Nous avons lancé ce projet pour résoudre un problème important rencontré dans notre industrie : les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes, déformant leur âge et téléchargeant des applications destinées aux 13 ans ou plus.

Nous croyons fermement qu’il est préférable pour les parents d’avoir la possibilité de donner à leurs enfants accès à une version d’Instagram conçue pour eux – où les parents peuvent superviser et contrôler leur expérience – que de compter sur la capacité d’une application à vérifier l’âge des enfants qui sont trop jeunes pour avoir une pièce d’identité.

Alors que nous restons attachés à la nécessité de développer cette expérience, nous avons décidé de mettre ce projet en pause. Cela nous donnera le temps de travailler avec les parents, les experts, les décideurs et les régulateurs, d’écouter leurs préoccupations et de démontrer la valeur et l’importance de ce projet pour les jeunes adolescents en ligne aujourd’hui.