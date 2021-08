Après des problèmes et des plaintes, HBO Max promet de créer une nouvelle application pour Apple TV

Les utilisateurs de HBO Max ont été confrontés à quelques mois difficiles avec l’application principale de WarnerMedia. Aujourd’hui, un cadre de HBO a promis que la société construirait une nouvelle application « de base pour répondre aux besoins du service actuel ».

Tel que rapporté par Vulture, un dirigeant de HBO a déclaré que la société “va remplacer chaque application de télévision connectée au cours des quatre ou cinq prochains mois”.

Depuis que Warnermedia a décidé de supprimer l’application HBO Max des chaînes Apple TV en mai, les utilisateurs d’Apple TV se sont plaints d’une mise à jour de tvOS qui a cassé plusieurs fonctionnalités clés pour ses utilisateurs.

À l’époque, avec la version 50.30.0, la société a remplacé les API officielles du système par sa propre solution, ce qui a entraîné l’arrêt de plusieurs fonctionnalités précédemment implémentées via le lecteur tvOS natif.

Bien que la plupart d’entre eux aient été résolus à ce jour, certains utilisateurs rencontrent toujours des problèmes avec les programmes d’avance rapide ou de rembobinage et avec l’application qui mémorise les sous-titres, les sous-titres codés et les paramètres de description audio.

Selon la publication, HBO en est conscient et une mise à jour viendra dans les prochains jours. À long terme, l’entreprise prévoit de réorganiser son application pour tous ses utilisateurs sur toutes les plateformes.

Les propriétaires de Roku seront les premiers aux côtés des clients Playstation. Ensuite, HBO continuera à déployer sa nouvelle application HBO Max pour d’autres plateformes.

“Les clients d’Apple TV devront probablement attendre la fin de l’année, tandis qu’une refonte des applications mobiles et Web est prévue pour début 2022.”

Vulture dit que les problèmes avec l’application se sont aggravés après que la société a lancé un nouveau niveau financé par la publicité à 10 $ et a étendu son application à 39 nouveaux pays et territoires en juin. En dehors de cela, HBO Max n’a pas été construit à partir de zéro et fonctionne sur une version modernisée des anciens services HBO Go et HBO Now.

Alors que la société essaie d’attirer de nouveaux clients en proposant des épisodes gratuits de ses émissions de télévision les plus connues, les utilisateurs d’Apple TV et les abonnés payants sont encore à quelques mois d’une vraie solution.

Avez-vous toujours des problèmes avec l’application HBO Max ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

