Après deux ans, l’Arsenal de Mikel Arteta commence enfin à émerger

Presque tous les managers qui réussissent peuvent identifier un tournant dans leur carrière, lorsqu’ils ont vu leur fortune presque littéralement changer sous leurs yeux, parce qu’ils ont obtenu un résultat inattendu ou simplement bénéficié d’une part de chance. Pour Alex Ferguson, c’est le but vainqueur de Mark Robins lors d’un match de FA Cup contre Nottingham Forest en 1990, qui a finalement mis le grand Écossais sur la voie de son premier trophée avec Manchester United ; pour Howard Kendall à Everton, c’était l’égalisation d’Adrian Heath contre Oxford lors d’un match nul en Coupe de la Ligue à la fin de 1983 ; et pour Mikel Arteta à Arsenal, cela pourrait – stress, pourrait – être l’égalisation de dernière minute, voire presque de dernière seconde, d’Alexandre Lacazette contre Crystal Palace le mois dernier en Premier League.

À l’époque, il n’était pas immédiatement évident que le but de Lacazette aurait une autre signification que de permettre à Arsenal de gagner un point immérité contre une équipe du Palace, entraînée par la légende des Gunners Patrick Vieira, qui les avait largement dominés à domicile. Et pourtant, depuis lors, il semble y avoir eu une nette reprise à Arsenal à presque tous les égards, car ils ont remporté de manière convaincante leurs quatre prochains matchs (trois en championnat et un en Coupe Carabao, contre la Premier League Leeds), marquant neuf buts. et n’en concédant qu’un seul, aboutissant à la défaite 1-0 à domicile contre Watford dimanche.

L’Arsenal de Mikel Arteta commence enfin à émerger

Le retour d’Alexandre Le Très Bon

Le changement évident à Arsenal était la réintroduction de Lacazette. Depuis qu’il a marqué cet égaliseur tardif contre Palace, il a disputé les trois matchs de Premier League, contre Aston Villa et Watford à domicile et Leicester à l’extérieur, et bien qu’il n’ait plus marqué, il a énormément contribué à l’amélioration globale de l’équipe. Jouant dans une position inhabituelle en tant que quasi-n ° 10 derrière Pierre-Emerick Aubameyang, un rôle qui semblait avoir été cousu par Emile Smith Rowe ou Martin Ødegaard, il a remporté un penalty crucial contre Aston Villa et un autre contre Watford, ce qu’Aubameyang a également manqué, comme contre Villa, mais cette fois n’a pas pu convertir le rebond. Plus important encore, Lacazette semble avoir libéré Aubameyang pour revenir à quelque chose comme sa meilleure forme à Arsenal.

Bien sûr, cela ne devrait pas être surprenant, car Aubameyang a généralement joué de son mieux à Arsenal lorsqu’il a eu Lacazette à ses côtés en attaque. Ils ont rarement, voire jamais, fonctionné comme un front deux orthodoxe, mais ils se sont toujours parfaitement harmonisés, tournant presque entre le leader et le créateur légèrement retiré, comme cela a été évident dans la course d’Arsenal à la finale de la Ligue Europa en 2019 et encore plus puissamment dans la victoire de la FA Cup en 2020. Tout simplement, comme l’ont dit Ian Wright et d’autres, Arsenal est une meilleure équipe avec ses deux principaux attaquants dans le 11 de départ et avec Lacazette jouant pour un nouveau contrat et/ou pour impressionner d’autres clubs, il mérite absolument sa place dans la formation d’Arsenal.

Une plus grande cohérence dans tous les domaines

Cependant, parallèlement au retour de Lacazette dans l’équipe, Arsenal semble s’être globalement amélioré. Depuis l’entrée tardive du Français contre Palace, il y a eu une plus grande cohérence dans presque tous les aspects : sélection ; tactique; et surtout engagement. En conséquence, près de deux ans après le début de son mandat aux Emirats, il semble enfin que l’Arsenal de Mikel Arteta – son équipe, jouant comme il le souhaite – commence à émerger.

Nouveau gardien, nouvel Arsenal ?

Après avoir été le n ° 2 de Pep Guardiola à Manchester City pendant quelques saisons, Arteta a été intimement impliqué dans ce qui pourrait être le dernier grand développement tactique du football, à savoir jouer avec 11 hommes plutôt que 10 en impliquant le gardien de but dans le champ extérieur. jouer. Aaron Ramsdale a un long chemin à parcourir pour égaler la régularité d’Ederson à City ou d’Alisson à Liverpool, mais même dans les quelques matches qu’il a joués pour Arsenal jusqu’à présent, il a montré infiniment plus d’habileté en tant que distributeur rapide de le ballon que Bernd Leno n’a fait au cours de ses trois saisons en tant que n ° 1 largement incontesté d’Arsenal.

Cependant, malgré toutes ses passes à longue distance et ses lancers rapides, Ramsdale a également excellé entre les poteaux, ce qui reste bien sûr le rôle principal d’un gardien de but. Son incroyable arrêt contre Leicester, qui a suscité les éloges de Peter Schmeichel, était assez impressionnant, mais sans doute encore plus impressionnant était sa réaction à concéder un but tardif contre Aston Villa, alors qu’Arsenal menait trois et apparemment à une feuille blanche. Les fans d’Arsenal n’ont probablement pas vu leur gardien prendre personnellement la concession d’un but, à tel point que Ramsdale s’en est pris verbalement à sa défense et à ses milieux de terrain centraux, depuis l’époque de David Seaman. Et contre Watford, il a prouvé qu’il était un gardien chanceux et bon, car son erreur tardive n’a pas été punie par Josh King.

Une défense bien plus établie

L’excellence des buts de Ramsdale a également contribué à une amélioration majeure de la défense d’Arsenal. Comme Ramsdale avec Seaman, ils ont un long chemin à parcourir avant de pouvoir même commencer à se comparer aux quatre arrières d’Adams, Bould, Dixon et Winterburn, mais au moins et enfin ils commencent à ressembler à une unité, travaillant ensemble, plutôt que juste une collection malheureuse d’individus qui semblent s’être juste rencontrés. Ben White et Gabriel sont clairement le duo défensif central de premier choix; Takehiro Tomiyasu a été un peu loin d’une révélation à l’arrière droit; et même Nuno Tavares a habilement suppléé Kieran Tierney à l’arrière gauche, dans la mesure où cela n’est plus considéré comme une calamité totale si l’ancien Celtic n’est pas en mesure de jouer, ce qui, compte tenu de ses problèmes de blessures persistants, est tout aussi bien .

Un bon milieu de terrain central à Arsenal

De toutes ses expériences tactiques tout au long de son séjour à Arsenal, la pire d’Arteta a été de loin sa tentative occasionnelle de jouer avec un seul milieu de terrain. Il peut nier l’avoir jamais fait, mais c’était l’effet inévitable chaque fois qu’il jumelait Thomas Partey, qui trouvait encore largement ses marques en Premier League après son transfert de l’Atletico Madrid, avec Emile Smith Rowe ou Martin Ødegaard, deux n° naturels. 10s, ou au mieux des milieux de terrain offensifs, qui n’avaient tout simplement pas la discipline défensive ni même les instincts défensifs pour agir comme un double pivot aux côtés de Partey.

Contre Watford, Partey était absent sur blessure, mais Albert Sambi Lokonga a continué sa bonne forme. La recrue estivale d’Anderlecht, entrée dans l’équipe après le match contre Palace, est un véritable milieu de terrain central, qui sait à la fois suffisamment tacler pour protéger sa défense et passer suffisamment bien pour mettre en place des attaques. Son inclusion aux côtés de Partey depuis le match de Palace a considérablement contribué à améliorer l’équilibre de l’équipe. Et en l’absence de Partey contre Watford, Ainsley Maitland-Niles a impressionné par une rare opportunité de jouer dans sa position privilégiée de milieu de terrain central. Espérons qu’Arteta ait finalement appris que, comme pour les têtes, deux milieux de terrain centraux valent mieux qu’un.

Et, enfin, une attaque fonctionnelle

Le retour de Lacazette dans l’équipe n’a pas seulement profité à Aubameyang mais aux deux plus jeunes membres de la ligne de front d’Arsenal, Bukayo Saka et Emile Smith Rowe, en particulier ce dernier. Alors que Saka doit encore retrouver la forme de la saison dernière qui l’a mené dans l’équipe d’Angleterre de l’Euro 2020, devant pas moins d’une star que Phil Foden, Emile Smith Rowe s’est visiblement amélioré cette saison. Il ajoute enfin des buts, y compris le vainqueur contre Watford, aux passes décisives et au taux de travail global, suggérant qu’il peut commencer à être à la hauteur de ce surnom le plus intimidant, « Le Croydon De Bruyne ».

Mais que se passera-t-il après la trêve internationale ?

Arsenal est maintenant invaincu à 10 matchs toutes compétitions confondues après avoir perdu les trois premiers matchs de Premier League de la saison, et après avoir battu Watford, il est cinquième du classement. Cependant, leur prochaine tâche pourrait difficilement être plus intimidante, car ils se rendent à Anfield immédiatement après la pause internationale. Cependant, même si Arsenal devait perdre à Anfield, ce qui est probablement dû à leur récent bilan lamentable là-bas, ils montrent enfin ce qui semble être de véritables signes d’amélioration.

Bien sûr, comme presque tous les fans d’Arsenal vous le diront, au cours de la dernière décennie, il y a eu plus de fausses aubes aux Emirats que dans un studio hollywoodien. Par conséquent, il y a un long chemin à parcourir pour qu’Arsenal et Arteta montrent qu’ils peuvent rivaliser avec les équipes véritablement d’élite, comme Liverpool. Cependant, il convient de répéter que c’est finalement l’équipe d’Arteta, avec Aubameyang et Lacazette les seuls joueurs de premier choix qu’il n’a pas signés ou promus dans la première équipe. Enfin, après deux des années les plus difficiles dont tout fan d’Arsenal puisse se souvenir (à l’exception des deux matchs vainqueurs de la FA Cup contre Manchester City et Chelsea en 2020), c’est l’équipe d’Arteta et elle commence à montrer de réelles promesses.

Photo principale

Intégrer à partir de .