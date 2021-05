Après deux divorces, c’est ainsi qu’Anna Faris a réussi à réussir en amour

L’une des clés du bon déroulement de sa dynamique de romance et de coexistence, comme l’interprète elle-même l’a expliqué dans son podcast, réside dans les leçons qu’elle a apprises lors de ses deux précédents mariages, dérivées de certaines erreurs qu’elle a commises elle-même et que, avec la perspective qu’apporte le passage du temps, il a réussi à ne pas se répéter dans sa relation actuelle.

«Dans mon cas, je pense qu’après chaque rupture, à un moment donné, j’ai fini par réaliser qu’il y avait beaucoup de choses que j’avais ignorées et que je n’aurais pas dû faire.

Anna Faris, Chris Pratt (.)

Quand j’y pense avec cette distance temporaire, je sens que je me suis forcé à forcer certaines choses, que mes décisions ne venaient pas de mon personnage indépendant », a avoué la star de la comédie sur son podcast. «Anna Faris n’est pas qualifiée».

L’artiste de 44 ans, mère du petit Jack avec son ex-mari Chris Pratt, Elle était également mariée à Ben Indra et à ce mariage attribue un niveau de transparence informative et de spontanéité envers l’extérieur qu’elle n’a jamais eu avec le protagoniste de “ Guardians of the Galaxy ”, puisque les deux ont fini par se démarquer comme un couple très jaloux de leur intimité et «protectrice» avec ses affaires les plus intimes.