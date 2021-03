Après dix titres de champion, plus de 600 apparitions, des liquidations des Rangers et se terminant avec une touche de classe … Le capitaine du Celtic fait ses adieux

Personne n’incarne tout à fait le celtique comme Scott Brown.

Le joueur de 35 ans fait désormais partie du mobilier Parkhead depuis qu’il a rejoint le club depuis Hibernian en 2007.

L’association de 14 ans de Scott Brown avec le Celtic touche à sa fin

Mais après plus de 600 apparitions, dix titres de Premiership écossais et 12 coupes nationales, la période de 14 ans de Brown avec les Bhoys touche enfin à sa fin.

Dans l’un des secrets les moins bien gardés du football écossais, Brown quittera les Hoops cet été et fera ses premiers pas dans sa carrière d’entraîneur en rejoignant le vieil ami Stephen Glass en tant que numéro deux du nouveau manager d’Aberdeen.

Selon The Daily Record, Brown a rejeté l’offre du Celtic d’une prolongation de contrat d’un an en raison de l’incertitude concernant le prochain manager du club, à la suite de la démission de Neil Lennon le mois dernier.

Et en conséquence, il a décidé de s’associer avec l’ancien copain Glass à Pittodrie à la fin de la saison, l’ancien entraîneur de réserve d’Atlanta United confirmé mardi en tant que nouveau patron des Dons.

Le voyage de Brown pour devenir une véritable icône de Parkhead n’a pas été à court de drame.

Brown a eu de nombreux affrontements avec des joueurs des Rangers dans le passé

En fait, la carrière de six fois nominée à l’équipe de la PFA de l’année a été jonchée de grands moments – notamment avec les rivaux du Celtic, les Rangers.

En 2019, et pas pour la première fois, « Broony » a été accusé d’avoir délibérément liquidé les joueurs du Gers à la suite d’une victoire 2-1 au derby Old Firm.

Tout au long de l’après-midi, le skipper celtique s’est retrouvé au centre de la polémique à plusieurs reprises.

Le premier d’entre eux est survenu juste avant la demi-heure quand Alfredo Morelos s’est attaqué à Brown et a reçu un carton rouge direct.

La carrière celtique de Scott Brown en chiffres

Apparitions: 604

Buts: 46

Aides: 62

Trophées: 23

Cartons jaunes: 141

Cartons rouges: 7

Brown a de nouveau été ciblé par Ryan Kent plus tard dans le match, bien que l’ailier n’ait pas été puni par l’arbitre Bobby Madden.

Cependant, Brown n’a pas toujours vécu une relation tumultueuse avec les fidèles d’Ibrox.

Il a en fait félicité les partisans des Rangers après avoir été soumis à une raillerie cruelle sur sa défunte sœur plus tôt en 2019, décédée d’un cancer de la peau en 2008.

Les Écossais ont montré une classe similaire aux Rangers avant leur match nul 1-1 avec leurs féroces rivaux le week-end dernier.

Sky Sports

Il s’est rendu à Glen Kamara lors de l’échauffement d’avant-match pour voir son rival après avoir été abusé racialement par un joueur du Slavia Prague plus tôt dans la semaine.

Interviewé après le match, Brown a révélé son dégoût face à l’épreuve que Kamara a traversée.

«Je pense que c’est dégoûtant ce qui s’est passé», a-t-il déclaré. «Peu importe que ce soit un joueur des Rangers, un joueur celtique ou qui que ce soit, cela ne devrait jamais faire partie du match.

«Cela a montré que nous sommes avec eux et que nous sommes avec eux contre le racisme.»

La carrière celtique de Brown a peut-être été remplie de plusieurs bouleversements avec les fans des Rangers, mais le plus souvent, sa classe de joueur et de capitaine a brillé.

On se souviendra sûrement mieux de lui pour le succès soutenu du Celtic sous sa capitainerie et pour avoir toujours tout donné pour la célèbre chemise verte et blanche.

Brown a remporté dix titres de Premiership écossais en 14 ans au Celtic

Brown a été pratiquement omniprésent pour les Bhoys dans leur milieu de terrain depuis son arrivée de Hibs, faisant un total de 604 apparitions pour les géants de Glasgow et contribuant 46 buts et 62 passes décisives dans toutes les compétitions.

Au fil des compétitions, Brown les a pratiquement toutes gagnées.

Pendant son séjour au Celtic Park, Brown a remporté dix titres de Premiership, 12 coupes nationales – six coupes écossaises, six coupes de la Ligue – et a été nommé six fois dans l’équipe écossaise PFA de l’année.

Et s’il a peut-être raté les honneurs européens, lorsqu’il quittera le club, il quittera le club en tant que joueur le plus couronné du Celtic dans la compétition européenne de tous les temps, après avoir fait 127 apparitions combinées en Ligue des champions et en Ligue Europa proprement dite.

Il y a peu de doute sur sa place estimée dans l’histoire du Celtic alors qu’il semble prêt à commencer sa carrière d’entraîneur et, qui sait, il y a toutes les chances qu’il puisse revenir un jour.