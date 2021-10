Après Dogecoin et Shiba Inu, les experts cherchent le prochain « coup » et ont déjà un candidat | La vie

Les experts recherchent déjà la prochaine monnaie virtuelle qui pourrait transformer des gens normaux en nouveaux millionnaires, et ils ont déjà un jeton en vue.

Tout le monde rêve de s’enrichir en investissant peu et en gagnant beaucoup, et bien que cela semble une utopie, il suffit de regarder le nombre de millionnaires qui sont partis grâce à la fièvre Bitcoin et autres crypto-monnaies.

Cependant, bien que monter dans le train Bitcoin soit trop tard pour le prix actuel du marché, la vérité est que maintenant les investisseurs recherchent devises secondaires dans lesquelles investir, et récemment, nous avons vu un énorme succès à la fois pour Dogecoin et Shiba Inu, certains mèmes qui sont même devenus des jetons et qui ont considérablement augmenté leur valeur sur le marché.

Mais si vous êtes toujours à la recherche du prochain « hit » en ce qui concerne les jetons, les gros investisseurs ont maintenant le cap sur Brise, qui améliore considérablement sa valeur marchande ces derniers jours.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Déjà cet été, il s’est démarqué avec une valeur de marché en forte hausse à 482% puis s’est effondrée. Et c’est le risque inhérent à ces types de devises.

En tout cas, depuis le milieu de ce mois, le jeton Bitrise Brise a subi un changement intéressant, atteignant son meilleur maximum mensuel aujourd’hui avec une valeur marchande au moment de la rédaction de cette nouvelle de 0,0000001893 $.

C’est pourquoi il existe déjà de nombreux investisseurs professionnels qui considèrent que ce token pourrait être le prochain Dogecoin ou Shiba Inu, bien qu’en ce moment, ayant un maximum de valeur marchande, son investissement ne serait pas fortement recommandé.