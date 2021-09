Après El Salvador, Bitcoin pourrait devenir un cours légal dans ces 10 pays

La semaine dernière, Le Salvador a fait quelque chose de remarquable… quelque chose d’inédit… et quelque chose qui pourrait être un signe du futur.

Le pays a officiellement fait Bitcoin (CCC :BTC-USD) cours légal.

La nouvelle s’est presque perdue dans la panique du marché qui a précédé la législation, alors que le marché des crypto-monnaies a subi un « crash flash » quelques heures seulement avant l’annonce officielle.

Mais ne faites pas attention à ce crash flash. Il s’agit d’une action sur les prix à court terme entraînée par une dynamique de négociation de « vendre l’actualité » qui n’aura pas d’impact sur la valeur à long terme du Bitcoin ou d’autres cryptos.

Au contraire, ce qui aura un impact sur la valeur à long terme du marché de la cryptographie est la décision d’El Salvador.

Certes, de nombreux experts en cryptographie prétendent que ce qu’a fait El Salvador est un événement ponctuel – quelque chose qu’un président populiste de droite essaie de faire pour consolider son pouvoir, et rien de plus.

Mais nous pensons qu’une analyse superficielle manque le gros point ici…

Il ne s’agit pas du Salvador. Il s’agit de Bitcoin démocratisant l’accès mondial aux services financiers.

Comment la crypto pourrait changer le monde

Voici la chose à propos du monde: Il a un problème non bancarisé.

Autrement dit, nous approchons de la fin de 2021, et pourtant, de larges pans de la population mondiale n’ont pas accès aux services financiers.

Au Maroc, par exemple, 71% de la population n’est pas bancarisée. Au Vietnam, ce nombre s’élève à 69 %. Aux Philippines, vous parlez de 66 % de la population qui n’est pas bancarisée.

Mais, dans tous ces pays sous-bancarisés, beaucoup de ces personnes non bancarisées ont des téléphones portables et un accès Internet – car, encore une fois, nous sommes en 2021 et tout le monde est sur Facebook et YouTube.

Près des deux tiers des Marocains et des Vietnamiens ont accès à Internet. Aux Philippines, environ 60% des citoyens sont connectés à Internet.

En d’autres termes, à travers le monde, des centaines de millions de personnes ont accès à Internet, mais pas aux services financiers.

Dans quel monde étrange vivons-nous…

Heureusement, il existe un correctif. Et ce correctif est Bitcoin.

Bitcoin est, en effet, une banque numérique. Tout ce dont vous avez besoin pour avoir accès à l’écosystème financier Bitcoin est un téléphone avec une connexion Internet. Donc, pour servir les populations non bancarisées dans ces économies en développement, la solution est Bitcoin.

Faire cours légal de Bitcoin. Donnez à tous ceux qui ont un téléphone mobile l’accès à un portefeuille numérique pour acheter, stocker, partager et vendre des Bitcoins. Et voilà, vous avez résolu le problème mondial non bancarisé. Ou, plus précisément, vous avez résolu la plupart de ces problèmes, car certaines personnes sur la planète n’ont toujours pas accès à Internet, mais c’est un problème que les entreprises 5G s’efforcent de résoudre en ce moment.

En d’autres termes, Bitcoin et 5G ensemble peuvent résoudre l’énorme problème mondial non bancarisé.

El Salvador est tout simplement le premier domino à tomber ici. Le chemin sera cahoteux. Je suis sûr que vous avez lu sur les pannes, les problèmes techniques et le manque de support salvadorien pour Bitcoin. Mais ce ne sont que des douleurs de croissance car, en effet, El Salvador devient un pays moderne pour la première fois grâce à sa décision de donner cours légal au Bitcoin.

Dans 12 mois, le reste du monde considérera “l’expérience” Bitcoin El Salvador comme un énorme succès – et des dizaines d’autres pays se précipiteront pour suivre leurs traces.

Mais qui pourrait être le prochain ?

Eh bien, nous avons créé un indice très simple pour calculer qui, selon nous, est le plus susceptible d’adopter Bitcoin comme monnaie légale, en fonction de la population non bancarisée d’un pays et des taux de pénétration d’Internet. Plus précisément, nous recherchons des pays avec à la fois un taux de population non bancarisé élevé et un taux de pénétration d’Internet élevé, car ce sont les plus mûrs pour la perturbation du Bitcoin.

Ainsi, nous avons créé le Indice des besoins de l’appel d’offres légal Bitcoin, qui est tout simplement la somme du taux de population non bancarisée et du taux de pénétration d’Internet d’un pays. Voir les 10 premiers pays dans cet indice ci-dessous.

Vous savez ce qui est super intéressant dans cette liste ? À quel point cela est-il étroitement lié à Indice d’adoption mondiale de la cryptographie 2021 de Chainalysis, qui exploite les données en chaîne et le volume d’échange pour mesurer les citoyens des pays qui adoptent le plus les cryptos.

Viêt Nam a obtenu la première place sur notre indice des besoins BLT. Il a également marqué le premier rang sur l’indice d’adoption mondiale de la cryptographie de Chainalysis, ce qui signifie qu’au Vietnam, vous avez un pays qui pourrait grandement bénéficier de la monnaie légale du Bitcoin et dont les citoyens sont prêts à tout pour que cela se produise.

C’est une combinaison puissante.

Pendant ce temps, Nigeria se classe troisième sur notre indice de besoin et sixième sur l’indice d’adoption de Chainalysis. Argentine se classe cinquième sur notre indice de besoin et dixième sur l’indice d’adoption Chainalysis. Kenya est sixième sur notre indice et cinquième sur l’indice Chainalysis. Philippines et Colombie sont également parmi les 15 premiers sur les deux indices.

En d’autres termes, nous pensons qu’il y a 10 pays qui pourraient vraiment bénéficier de suivre les traces d’El Salvador et de donner cours légal au Bitcoin, et environ 6 d’entre eux ont une population de consommateurs sous-jacente qui est prête et disposée à adopter ce changement de paradigme vers les cryptos.

L’avenir est là pour Bitcoin

Donc, non, nous ne pensons pas qu’El Salvador ait cours légal pour Bitcoin soit un incident isolé. C’est plutôt le premier domino à tomber dans une série de pays qui feront le exactement la même chose.

Et comme cela se produit, vous pouvez parier votre dernier dollar que les prix du Bitcoin monteront en flèche.

