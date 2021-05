Après Eli Broad, comment refaire Los Angeles? ⋆ 10z viral

L’empereur Napoléon III ordonna à son préfet du département de la Seine, Georges-Eugène Haussmann, de refaire Paris. Entre 1853 et 1870, le bureaucrate de l’empereur a conduit des boulevards emblématiques à travers des guerres de ruelles et de routes médiévales. Paris en a été fait à notre image: la nostalgie de la Belle Époque.

Robert Moses, également impérieusement entre 1924 et 1966, a percé des autoroutes à plusieurs voies à travers les quartiers noirs et bruns de New York et dans la campagne de la banlieue. Moses a contribué à consolider l’image du milieu du siècle de New York en tant que capitale des affaires et des finances américaines, amortissant (pour la critique urbaine Jane Jacobs) une grande partie de ce qui rendait la ville vivable.

Eli Broad, décédé le 30 avril à 87 ans, a cherché à refaire l’image de Los Angeles avec la détermination d’un Haussmann ou d’un Moïse, commandant ou évoquant autrement une série de grands bâtiments, à commencer par le Museum of Contemporary Art au sommet. de Bunker Hill. Le Walt Disney Concert Hall, fringant et dynamique et entièrement dans l’esprit de Los Angeles, est le plus réussi. Mais souvent, les bâtiments sur lesquels il s’inquiétait reflètent davantage l’image de Broad que celle de la ville, en particulier le musée sans joie qu’il a nommé pour lui-même. C’est comme si le Broad, devenu son cénotaphe, avait subsumé l’homme.

La refonte la plus ambitieuse des toits de la ville par Broad est le projet Grand Avenue, destiné, a-t-il dit un jour, à transformer les pâtés de maisons du Broad à la cathédrale Notre-Dame des Anges en Champs-Élysées de Los Angeles. Le pivot du projet est le Grand – 176 000 pieds carrés d’espace de restauration et de vente au détail, un hôtel et des appartements (certains d’entre eux à des tarifs abordables) conçus par Frank Gehry et faisant face au Disney Hall conçu par Gehry. La construction des tours de grande hauteur d’un milliard de dollars a atteint son sommet quelques semaines seulement avant la mort de Broad. Trouver des marques de luxe pour occuper l’espace de vente au détail s’avère difficile.

Grand Avenue est le coup supérieur d’un T; la course descendante est Grand Park – 16 acres d’espace ouvert qui descend du pied du centre de musique, devant les bâtiments gouvernementaux, jusqu’aux marches de l’hôtel de ville. Grâce aux efforts de la ville et du comté, le parc est déjà en train de devenir un lieu de fête communale. Broad a commencé à l’appeler «notre Central Park». Ça ne l’est pas. Tout comme la Grand Avenue ne sera pas «nos Champs-Élysées». Ces lieux sont recouverts de souvenirs, de rêveries et d’associations historiques qui les ont dotés d’un sentiment d’appartenance. Grand Avenue et Grand Park – si nouveaux – attendent l’accroissement des expériences d’Angeleno pour acquérir leur propre sentiment d’appartenance. Quand ils le font – s’ils le font – l’avenue et le parc ne doivent pas être compris comme des simulations de Paris ou de New York; ils doivent être ressentis comme les nôtres.

Pour mieux servir son futur sens du lieu, Grand Avenue peut nécessiter moins d’architecture et plus d’humanité. Des propositions de places aménagées, d’espaces de spectacles extérieurs et de faire d’une partie de Grand Avenue un centre commercial piétonnier pointent dans la bonne direction.

Les ambitions de Broad devraient inciter Angelenos à réfléchir à ce qui, selon eux, devrait être au cœur de leur ville. Les empereurs, les bureaucrates et les milliardaires façonnent les villes selon leurs désirs, mais il en va de même pour des aspirations plus modestes. Broad était un partenaire notoirement difficile dans l’art de la ville, fantastiquement généreux là où cela lui convenait, mais confondant le bien commun avec ce qu’il voulait. L’ancien critique d’architecture du Los Angeles Times, Christopher Hawthorne, s’est plaint en 2010 que Broad n’avait pas utilisé le projet Grand Avenue pour engager un dialogue avec Angelenos sur le caractère urbain de leur centre-ville. Le passage de Broad permet un recalibrage.

Jusque dans les années 1980, l’image du centre-ville était dominée par la tour blanche et distante de l’hôtel de ville, poussant (par la loi) au-dessus des bâtiments commerciaux de faible hauteur rassemblés vaguement sur les collines. Dans le paysage urbain emblématique de Los Angeles d’aujourd’hui, ces collines disparaissent, les tours du centre-ville se profilent contre les montagnes de San Gabriel et l’hôtel de ville est à peine visible. Le projet Grand Avenue n’est même pas sur la photo.

Les critiques, les politiciens et les milliardaires comme Broad ont déploré que Los Angeles – multipolaire, horizontale et surtout à échelle humaine – ait besoin de se redresser, de se tenir plus grand et d’être centrée. La collection de bâtiments emphatiques de Grand Avenue – dont beaucoup sont marqués des personnalités obstinées de Broad, le visionnaire, et de Gehry, le concepteur – pourrait accélérer tout cela. Mais Los Angeles, post-COVID-19, sera façonnée par des forces que ni Broad ni son célèbre architecte ne prévoyaient.

Les tours de bureaux en granit qui ont pris possession de Bunker Hill réaménagé dans les années 1980 – la sinistre ville de quartz de l’écrivain Mike Davis – sont partiellement vides depuis un an. Un emploi décentré et réparti peut les maintenir ainsi. Les grands projets de l’école Colburn adjacente à Disney Hall échouent déjà en raison des dépenses extraordinaires d’une architecture somptueuse et idiosyncratique. Grand Avenue pourrait être un mémorial à un urbanisme de grands gestes qui passe dans l’histoire.

L’autopsie sur la présence de Broad à Los Angeles s’est concentrée sur ce qu’il a fait de l’image de la ville et non sur ce qu’Angelenos en ressentait. Peut-être que nous n’avons rien ressenti. Nous devons commencer, si l’avenir de Los Angeles veut dire quelque chose pour nous.

DJ Waldie est l’auteur, plus récemment, de «Becoming Los Angeles: Myth, Memory, and A Sense of Place».

