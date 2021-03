Après Erling Haaland, Leeds a un autre fan célèbre à Barcelone, la star Ousmane Dembele, qui a demandé à Illan Meslier de lui acheter les chemises de Patrick Bamford et Kalvin Phillips.

Erling Haaland aime déjà Leeds et maintenant il semble que Ousmane Dembele aussi.

L’attaquant de Barcelone a même demandé au gardien Illan Meslier de lui offrir un maillot porté par Patrick Bamford.

.

Dembele est un grand fan de Leeds et a utilisé ses relations pour se procurer le maillot de l’attaquant de Premier League Bamford après avoir marqué contre Fulham

S’exprimant sur le podcast officiel de Leeds United, Bamford a déclaré: «Après le match de Fulham, [team-mate Illan Meslier] a dit qu’il avait besoin de ma chemise et j’ai demandé qui et il a dit Dembele.

«Il a dit: ‘Ouais, il veut le vôtre et les chemises de Kalvin parce qu’il est un grand fan de Leeds et il regarde chaque match’.

«Et je me suis dit, ‘êtes-vous sérieux?’

« J’ai dit [Meslier] qu’il devait récupérer ma chemise en retour et il m’a fait face l’autre jour à minuit et m’a montré cette chemise de Barcelone qui disait: « À mon frère Bamford, de Dembele ».

.

Bamford a été une star pour Leeds cette saison avec 14 buts en Premier League – et a attiré l’attention de 135 millions de livres sterling en signant au Barca Dembele Erling Haaland marque une volée ridicule dans le coin supérieur à l’entraînement en Norvège.

Meslier fait partie de l’équipe de France des moins de 21 ans pour le Championnat d’Europe et Dembele fait partie de l’équipe senior.

Il est probable que la paire se soit rencontrée pour échanger les chemises lors du camp d’entraînement la semaine prochaine.

Dembele n’est pas la seule star mondiale à être un grand fan de Leeds.

Erling Haaland aime également le club et est un adepte passionné, étant né dans la ville et son père, Alf-Inge, a joué pour eux.

Alors qu’il était en service international avec la Norvège, il a approché Stuart Dallas après avoir joué en Irlande du Nord pour obtenir son maillot et même prononcé l’hymne du club « Marching on Together ».

Et l’année dernière, il semblait que le coéquipier de Dembele, Lionel Messi, avait suivi les progrès de Leeds quand il a été dit qu’il voulait que Marcelo Bielsa prenne le relais de Quique Setien.