Après être resté au sol pendant près de deux ans, l’avion Boeing 737 Max revient dans le ciel; des détails

Après être resté au sol pendant près de deux ans à cause de deux accidents mortels en l’espace de cinq mois, l’avion Boeing 737 Max revient enfin dans le ciel. Après les autorisations des régulateurs aux États-Unis et en Europe, annonçant que l’avion pouvait voler en toute sécurité, au moins 18 compagnies aériennes ont commencé à exploiter des vols commerciaux, selon un rapport d’IE. Au mois d’octobre 2018, le dernier membre de la famille des 737 à fuselage étroit de Boeing, le 737 Max, s’est écrasé dans la mer de Java peu après le décollage de Jakarta, en Indonésie. Puis un autre avion du même modèle s’est écrasé en Éthiopie en mars 2019. Ces deux accidents d’avion ont tué 346 personnes au total.

À la suite du deuxième accident d’avion en Éthiopie, les autorités aéronautiques mondiales ont décidé de mettre l’avion au sol en attendant une enquête sur la cause des accidents d’avion. Pendant ce temps, plusieurs compagnies aériennes, y compris de grands transporteurs tels que United, Southwest, American, Air Canada, le transporteur indien SpiceJet, exploitaient les 737 Max dans leurs flottes. Au cours de l’enquête sur les accidents, il a été constaté que la principale cause des deux accidents d’avion était un défaut de conception de l’avion de ligne le plus moderne.

Le dernier modèle de Boeing 737 est installé avec un système d’augmentation des caractéristiques de manœuvre. Le MCAS est chargé de pousser le nez de l’aéronef vers le bas lorsqu’il détecte un angle d’attaque élevé qui peut entraîner un décrochage de l’aéronef. Si le nez d’un avion est trop haut, l’avion perd de la vitesse et il est susceptible d’entrer dans un décrochage – un état dans lequel il perd son vol et du ciel, il peut tomber comme une pierre. La conception du MCAS a été réalisée de manière à éviter une telle éventualité. En cas de crash de deux avions, pendant l’ascension, le MCAS a mal interprété l’angle d’attaque de l’avion et a forcé l’avion à piquer, ce qui a provoqué le crash. Ce n’est cependant pas seulement un défaut technique qui a conduit aux accidents d’avion. En outre, plusieurs lacunes ont également été découvertes au cours de l’enquête avec les processus établis par Boeing et la Federal Aviation Administration des États-Unis.

Une fois toutes les lacunes découvertes au cours de l’enquête, des mesures correctives ont été mises en place, notamment la rectification du MCAS par Boeing ainsi que la mise en place de simulateurs et de centres de formation afin de former les pilotes au MCAS. L’année dernière, en novembre, les restrictions sur le Boeing 737 Max ont été levées par la FAA et diverses autres juridictions, notamment le Japon, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l’Europe, le Brésil, le Canada et l’Australie, ont également approuvé le retour de l’avion en vol suite à des modifications techniques. comme formation supplémentaire des pilotes. Alors que la Chine, qui était le premier pays à interdire l’avion en 2019, n’a pas encore approuvé le retour en vol. Toujours en Inde, la DGCA a déclaré qu’elle autoriserait le seul transporteur indien exploitant ce modèle d’avion à piloter l’avion après avoir effectué ses propres tests de validation de sécurité.

Lundi, Fly Dubai, un transporteur à bas prix d’Asie occidentale, a annoncé qu’il remettrait l’avion en service à partir du 8 avril 2021. La compagnie aérienne rejoindra d’autres transporteurs, notamment United, Aeromexico, le Brésilien Gol, American, la compagnie aérienne belge du groupe TUI TUI fly Belgium, Copa Airlines, la compagnie tchèque Smartwings et Alaska Airlines ont repris leurs services de vol sur le 737 Max. Southwest, une compagnie aérienne américaine à bas prix, qui possède la plus grande flotte mondiale d’avions 737 Max, a également repris ses opérations sur le modèle le mois dernier, a ajouté le rapport.

